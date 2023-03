Von Werner Bartens

Das Risiko ist verhältnismäßig klein und der Nutzen einer sicheren Empfängnisverhütung unbestritten. Da die Diskussion um eine hormonelle Kontrazeption mit der Pille jedoch oft leidenschaftlich geführt werden, werden Gefahrenmeldungen besonders aufmerksam wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse von Krebsforscherinnen aus Oxford zu sehen, die gerade im Fachmagazin Plos Medicine erschienen sind. Demnach gibt es ein relativ geringes Risiko, im Zusammenhang mit der Einnahme der Pille an Brustkrebs zu erkranken - unabhängig davon, ob es sich um ein herkömmliches Kombinationspräparat oder um die nur aus Gestagenen bestehende "Minipille" handelt.

Das Team um Valerie Beral hat Daten von fast 10 000 Frauen mit Brustkrebs analysiert und erhoben, wie lange sie welche Form der Pille nahmen. Die Studienteilnehmerinnen waren zwischen 20 und 49 Jahre alt. Als Vergleichsgruppe dienten ähnlich alte Frauen mit vergleichbaren Charakteristika, aber ohne Krebserkrankung. Demnach stieg das relative Risiko, durch Einnahme der Pille an einem Tumor der Brust zu erkranken, um 20 bis 30 Prozent - "statistisch signifikant, aber vergleichsweise gering", wie die Autorinnen schreiben.

Ein Risikoanstieg von 20 bis 30 Prozent klingt nach viel, doch in absoluten Zahlen bedeutet er, dass es zu acht zusätzlichen Fällen von Brustkrebs kommt, wenn 100 000 Frauen unter 20 fünf Jahre lang mit der Pille verhüten - das ist eine Risikosteigerung von 0,084 auf 0,093 Absolutprozent. Da das Krebsrisiko unabhängig von anderen Risikofaktoren mit dem Alter wächst, ergeben sich für Frauen zwischen 35 und 39 Jahren etwas andere Zahlen. Bei ihnen käme es unter 100 000 Frauen im Zusammenhang mit der Pille zu 265 zusätzlichen Brustkrebsfällen; das entspricht einer Steigerung von 2,0 auf 2,2 Absolutprozent.

Bisher war ungewiss, ob auch die "Minipille" das Krebsrisiko erhöht

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass alle Typen der Minipille mit einem leichten Anstieg des Brustkrebsrisikos einhergehen, der ähnlich wie bei den Kombinationspräparaten ausfällt", sagt Kirstin Pirie, die an der Studie beteiligt war. "Da das Krebsrisiko mit dem Alter steigt, ist die zusätzliche Gefahr durch die Pille bei jüngeren Frauen geringer." Allerdings betont Pirie, dass die vergleichsweise geringen Risiken für Brustkrebs richtig eingeordnet und vor dem Hintergrund des seit Jahren gut dokumentierten Nutzens der hormonellen Verhütung gesehen werden müssten. So ist bekannt, dass unsichere Verhütungsmethoden und ungewollte Schwangerschaften zu diversen Gesundheitsrisiken führen, beispielsweise einer erhöhten Thrombosegefahr oder den Komplikationen eines Abbruchs. In der Summe könnte das zu einem größeren Schaden für die Frauen führen.

Von Kombinationspräparaten aus Östrogenen und Gestagenen war schon länger bekannt, dass sie mit einem geringfügig erhöhten Brustkrebsrisiko einhergehen, das nach Absetzen der Pille jedoch wieder schwindet. Ob bei der "Minipille" aus Gestagenen dieses etwas höhere Krebsrisiko ebenfalls bestehen würde, war bisher ungewiss. Die "Minipille" erfreut sich wachsender Popularität und hat in Großbritannien bereits nahezu die Verordnungszahlen der Kombinationspräparate erreicht. Allerdings verhütet die "Minipille" nicht ganz so sicher wie die herkömmliche Pille und wird bevorzugt von Frauen genommen, die stillen, rauchen oder aus anderen Gründen eine erhöhte Thromboseneigung haben.

In der aktuellen Studie ging das Tumorrisiko auch wieder zurück, wenn die "Minipille" abgesetzt wurde. Die leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, war unabhängig davon, ob die Gestagene oral, als Injektion, implantiert oder intrauterin angewendet wurden. Insgesamt erstreckte sich der Beobachtungszeitraum im Mittel über 15 Jahre, sodass die Forscherinnen keine Aussagen über langfristige Risiken treffen können. Mittlerweile fallen sowohl die Dosierungen an Östrogenen und Gestagenen in den Kombipräparaten als auch an Gestagenen in der "Minipille" im Vergleich zu früher geringer aus, sodass es während der Studiendauer von 1996 bis 2017 zu Verschiebungen im Risikoprofil gekommen sein könnte.

Von der Hormongabe in den Wechseljahren ist spätestens seit 2002 bekannt, dass sie das Risiko für Brustkrebs und Herzkreislaufleiden erhöhen kann. Bei Frauen in der Menopause ist die Funktion der Eierstöcke jedoch weitgehend erloschen, sodass sie nur noch über geringe endogene Hormonkonzentrationen verfügen. Im Unterschied dazu liegen die Hormonspiegel bei Frauen, die mit der Pille verhüten, deutlich höher. Das hat zur Folge, dass weit weniger klar ist, welche Auswirkungen eine zusätzliche Hormongabe auf das Krebsrisiko von Frauen vor den Wechseljahren hat.