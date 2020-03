Für die Geheimnisse hunderter Millionen Menschen war der 5. April 2016 ein historischer Tag. Whatsapp spielte ein ganz besonderes Software-Update auf die Handys seiner Nutzer aus. Seither sind alle Whatsapp-Nachrichten so gut verschlüsselt, dass weder die NSA noch Hacker sie knacken können. Verantwortlich dafür ist ein in der Hacker-Szene gefeierter, der breiten Öffentlichkeit kaum bekannter Programmierer aus Kalifornien, der sich selbst Moxie Marlinspike nennt. Er ist der wichtigste Entwickler hinter dem Signal-Protokoll, dessen Programmcode an jenem Tag Teil von Whatsapp wurde. Marlinspikes Entwicklung sichert Nachrichten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Nachrichten, Fotos und Videoanrufe werden in unlesbaren Datensalat verwandelt. Nur Sender und Empfänger der Botschaft haben auf ihren Geräten den Schlüssel, um die Zeichenfolgen wieder zu entziffern. Wer diese abfängt, kann sie nicht entschlüsseln. Nicht einmal Whatsapp weiß, was seine Nutzer da verschicken.