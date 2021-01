Von Andrian Kreye

Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann, sind die Grundlage für eine Kultur der Angst. Franz Kafka und Hollywood haben daraus Meisterwerke der paranoiden Erzählung gemacht. Die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) verlegt dieses Werkzeug der Bürokratie nun in die Maschinen. Weil das keine Science-Fiction mehr ist, sondern in Europa und Amerika längst in die Lebensläufe aller Bürgerinnen und Bürger eingreift, auch wenn sie das in der Regel nicht bemerken, hat sich vor fünf Jahren in Berlin die Bürgerrechtsorganisation Algorithm Watch zusammengefunden. Die haben in dieser Woche die deutsche Ausgabe ihres Berichts veröffentlicht, der mit dem Titel "Automating Society" seit 2019 einmal im Jahr ebenjene Automatisierung der Gesellschaft in Europa zusammenfasst.