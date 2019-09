In Traben-Trarbach sollte das Thema des Tages eigentlich die Wahl zur deutschen Weinkönigin sein, aber dann kam die GSG 9 dazwischen. Patrice Langer, Bürgermeister des Moselortes, muss nun also erklären, warum am Donnerstagabend mehrere Hundert Polizisten von Landeskriminalamt, Landespolizei, GSG 9, und ein Helikopter seinen Ort in Unruhe versetzten. "Massive Polizeikräfte" seien aufmarschiert. "Dass wir so in den Mittelpunkt rücken, hätte ich in meinen Träumen nicht gedacht." Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz war Schauplatz einer Razzia gegen mutmaßliche Cyberkriminelle, die im sogenannten Darknet agiert haben sollen. Das Landeskriminalamt (LKA) erklärte, insgesamt seien sieben Tatverdächtige festgenommen worden, darunter Betreiber eines "kriminell betriebenen Rechenzentrums". Über dessen Server soll der Polizei zufolge der Handel mit Drogen, gefälschten Dokumenten und gestohlenen Daten abgelaufen sein. Gegen die Tatverdächtigen besteht laut Staatsanwaltschaft Koblenz der Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Beihilfe zu Hunderttausenden Drogendelikten, Falschgeldgeschäften, Datenhehlerei und Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie. Die Zahl der Kunden könne noch nicht abgeschätzt werden.

Das Rechenzentrum liegt in einem Bunker auf dem Mont Royal in Traben-Trabach. Die Anlage hat einer Polizeisprecherin zufolge mehrere hundert Räume. Die Ermittler sehen diese Räume voller ans Internet angeschlossener Computer als "Bulletproof-Hoster", wie es in der Szene heißt: "Der besondere Service eines derartigen Hosters besteht darin, den Kunden Schutz vor staatlichem Zugriff zu bieten und so Ermittlungen zu vereiteln."

Ermittelt werde gegen zwölf Männer und eine Frau. Haftbefehle gibt es gegen vier Niederländer, einen Bulgaren und zwei Deutsche - wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Sechs von ihnen wurden in einem Restaurant in Traben-Trarbach festgenommen, der Staatsanwaltschaft zufolge warteten dort getarnte LKA-Beamte auf sie. Die siebte Festnahme sei im hessischen Schwalbach erfolgt. Im Bunker selbst war zum Zeitpunkt des Zugriffs niemand. Sichergestellt wurden der Polizei zufolge etwa 200 Server, sowie Dokumente, Datenträger, Mobiltelefone und "eine größere Summe Bargeld".

Web-Plattformen - angeblich für Drogen, gefälschte Dokumente, Schadsoftware

Das Darknet ist ein abgeschirmter Teil des Internets, den Menschen anonymisiert nutzen können. Manche missbrauchen das für kriminelle Handlungen. Die Polizei muss erheblichen technischen und personellen Aufwand betreiben, um dort Kriminelle aufzuspüren. Das Rechenzentrum soll bei zwei spektakulären Cybercrime-Fällen der vergangenen Jahre genutzt worden sein. Von ihm aus sei dem LKA zufolge der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz namens "Wall Street Market" betrieben worden, den Ermittler im Frühjahr zerschlagen hatten, sowie die mutmaßlich kriminellen Foren "Cannabis Road" "Fraudsters" und "Flugsvamp 2.0". Über diese Plattformen wurden neben Drogen auch gefälschte Dokumente und Schadsoftware verkauft, hieß es damals.

Was hat der Bunker an der Mosel damit zu tun? Auf dem Mount Royal betrieb die Bundeswehr lange das Amt für Wehrgeophysik, eine Art militärischen Wetterdienst. 2012 wurde der Standort geschlossen, ein niederländischer Investor habe das Grundstück 2013 gekauft, erzählt Bürgermeister Langer, der selbst als Techniker beim Amt auf dem Mont Royal arbeitete. Es habe "ominöse" Gerüchte im Ort gegeben, weil man den Investor so selten zu Gesicht bekommen habe. Zwischendurch hieß es, er sei nach Asien abgehauen. Als Bürgermeister habe er die Anlage dreimal besucht, sagt Langner. Alles habe in Ordnung gewirkt, dort seien Rechner gestanden, freilaufende Hunde habe es gegeben, und: "In mir kam das ungute Gefühl hoch: Man weiß ja nicht, was auf den Rechnern drauf ist." Das will die Polizei nun im Detail herausfinden. Die Durchsuchung dürfte Tage dauern.

Auch ein Angriff des sogenannten "Mirai"-Botnetzes auf Telekom-Router vor drei Jahren sei von dem Rechenzentrum ausgegangen, teilte das LKA mit. Ein Botnet ist ein zentral gesteuertes, aber global verteiltes Netz aus Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Der "Herr" des Botnetzes schleust eine Schadsoftware in hunderte oder gar hunderttausende Geräte wildfremder Menschen ein und übernimmt die Kontrolle über sie. Ohne dass ihre Besitzer es merken, nutzt er die Kapazitäten dieser Webcams oder Router, um seine Ziele anzugreifen. Wenn zu viele der Geräte zum Beispiel auf eine Webseite zugreifen, bricht diese zusammen. So können die Herrscher über die Bots theoretisch die Internet-Infrastruktur ganzer Staaten lahmlegen und sie aus dem weltweiten Internet kegeln.

Angriff auf Telekom-Router

Im Fall des Mirai-Botnetz fielen am ersten Adventssonntag 2016 mehr als eine Million Router von Telekom-Kunden in Deutschland aus. Die Infektion mit Schadsoftware hatte sie lahmgelegt - allerdings konnte der Täter sie dabei nicht übernehmen. Dafür wurde 2017 ein 29-jähriger Brite verurteilt. Weil er Reue zeigte und sich bei den Telekom-Kunden entschuldigt hatte, wurde er zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der Angriff über einen Server in dem Rechenzentrum in Rheinland-Pfalz gesteuert wurde.

Die ausgefallenen Telekom-Router in Deutschland waren ein Kollateralschaden. Der Täter war eigentlich ein Söldner in einem Konflikt zwischen zwei Mobilfunkunternehmen im afrikanischen Liberia, in dem er sein Botnet einsetzte. Der Brite wollte auch diesen bestimmten Router-Typ für sein Botnet "rekrutieren". Doch als er die Software einschleuste, legte er sie lediglich lahm, ohne sie zu übernehmen. So wurden viele deutsche Kunden zu Opfern eines digitalen Konflikts, mit dem weder sie noch die Telekom etwas zu tun hatten. Der Fall wurde zum Lehrstück über die Gefahren der vernetzten Welt. Und nun hat er auch Traben-Trarbach an der Mosel erfasst, wo sie sich eigentlich auf die Kür der Weinkönigin konzentrieren wollten. Bis die GSG 9 kam.