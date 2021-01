Von Jannis Brühl

Stefan Thomas rechnet ganz in Ruhe aus, wie groß der Berg Geld ist, der ihm ziemlich sicher durch die Lappen gegangen ist. "Das kann ich genau sagen." Er tippt Zahlen in seine Tastatur, kneift die Augen zusammen, starrt in seinen Bildschirm. "Der aktuelle Bitcoin-Preis ist 34 000 Dollar ... mal 7002 Bitcoin ist ... 238 Millionen Dollar!" Sein Grinsen sagt: Kann man nichts machen. Die umgerechnet knapp 200 Millionen Euro wird er wohl nie ausgeben können. Denn er hat das Passwort verloren, das ihn von seinen virtuellen Geldbeuteln trennt, in denen die Summe als Digitalwährung lagert. "Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung, wo."