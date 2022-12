Volkshochschulen verlieren dramatisch an Kursteilnehmern

Volkshochschule Stuttgart: Die Zahl der Anmeldungen an den deutschen Volkshochschulen ist in den Corona-Jahren stetig gesunken.

Von acht auf drei Millionen Anmeldungen: Die Covid-19-Pandemie hat die Volkshochschulen in Deutschland hart getroffen. In zwei Bereichen gibt es allerdings viele Interessierte.

Die Zahl der Anmeldungen an deutschen Volkshochschulen ist in den Corona-Jahren stetig gesunken. Während es im Vor-Corona-Jahr 2019 noch mehr als acht Millionen Kursanmeldungen gab, sank die Zahl 2020 auf etwa 4,5 Millionen und im Jahr 2021 auf knapp drei Millionen, wie eine Sprecherin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes sagte. Für das Jahr 2022 gebe es zwar noch keine validen Zahlen, das Vor-Krisen-Niveau sei aber noch lange nicht erreicht.

Ein Grund: An einigen Volkshochschulen gebe es noch Vorkehrungen, die zwar nicht verpflichtend seien, die in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens vielleicht aber nicht mehr umgesetzt würden. Als Beispiel nannte die Sprecherin teilweise weiterhin geltende Abstandsregeln oder die Empfehlung zum Tragen einer Maske. Außerdem gebe es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Vorbehalte, sich wieder in größeren Gruppen zu treffen, zumal das Infektionsgeschehen immer noch wellenförmig sei, sagte die Sprecherin. Eine Prognose, wann die Zahlen von 2019 wieder erreicht werden könnten, konnte die Sprecherin nicht geben.

"Wo Volkshochschulen inzwischen aber am ehesten wieder bei den Anmeldezahlen von vor Corona angelangt sind, ist der Bereich der Integrationskurse. Das hat mit dem Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine zu tun." Seit dem Beginn der Energiekrise gebe es neuerdings eine ungeheure Nachfrage nach Kursen rund um das Energiethema.