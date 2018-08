2. August 2018, 17:47 Uhr Studium Immer weniger Studierende beziehen Bafög

Laut aktueller Zahlen des Statistischen Bundesamtes bezogen 2017 deutlich weniger Studierende Bafög als im Jahr zuvor.

Die Zahl der jungen Menschen, die die Förderung in Anspruch nehmen, geht damit wie in den Vorjahren erneut zurück.

Grüne und Studentenwerk kritisieren die Entwicklung harsch.

Von Paul Munzinger

Die Zahl der Bafög-Empfänger in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. 2017 erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag 782 000 Studierende und Schüler die vom Bund bezahlte Förderung. Das waren 41 000 weniger als im Vorjahr, ein Minus von fünf Prozent. Zum ersten Mal seit 15 Jahren fiel die Gesamtzahl damit auf unter 800 000. Insgesamt erhielten 557 000 Studierende und 225 000 Schüler die Förderung.

Da viele Empfänger das Geld aber nicht das ganze Jahr über beziehen, ist ihre Zahl im Monatsdurchschnitt niedriger; bei Studierenden liegt sie bei 364 000, bei Schülern bei 139 000. Das Bafög soll jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichen, die diese nicht selbst oder über ihre Familie finanzieren können.

Das Ministerium begründete den Rückgang mit "anhaltend guter Konjunktur und Wirtschaftslage"

Damit setzt sich ein Trend fort, der seit Jahren zu beobachten ist. Zwischen 2012 und 2016 war die Zahl der Bafög-Bezieher bereits um 16,7 Prozent gefallen. Auch ihr Anteil an allen Studierenden ist in diesem Zeitraum deutlich gesunken. Nach Berechnungen der Bildungsgewerkschaft GEW lag die Förderquote 2017 bei 12,7 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 13,9 Prozent gewesen, 2012 sogar 18,7 Prozent. Zugleich wendet der Bund mehr Geld für die Förderung auf. 2017 beliefen sich die Ausgaben auf 2,9 Milliarden Euro, ein Zuwachs von etwa 70 Millionen Euro. Der Grund: Pro Kopf fiel das Bafög höher aus als im Vorjahr. So erhielten etwa Studierende im Schnitt 499 Euro pro Monat, 35 Euro mehr.

Das Bundesbildungsministerium begründete den Rückgang mit der "anhaltend guten Konjunktur und Wirtschaftslage". Immer mehr Familien könnten die Ausbildung ihrer Kinder selbst finanzieren. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, es schmälere "die Bedeutung des Bafög für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland nicht", wenn immer weniger der bundesweit 2,9 Millionen Studierenden darauf angewiesen seien. Zugleich wolle sie sich dafür einsetzen, dass wieder mehr Familien von der Ausbildungsförderung profitieren. Karliczek verwies auf den Koalitionsvertrag, der eine "Trendumkehr bis 2021" und Mehrausgaben von einer Milliarde Euro vorsieht. Ohne ein Datum zu nennen, kündigte sie an, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 2019 in Kraft treten solle.

Deutliche Kritik kam aus der Opposition und von Bildungsverbänden. Kai Gehring, hochschulpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte: "Dass wieder einmal Zehntausende junge Menschen aus der Bafög-Förderung fallen ist ein Trauerspiel für Chancengerechtigkeit und ein Menetekel für Studierende." Gehring forderte Karliczek auf, "der Talfahrt des Bafögs nicht weiter zuzusehen". Eine Milliarde Euro reiche für eine Reform nicht aus, es brauche eine "radikale Trendwende". Gehring forderte, das Bafög automatisch und regelmäßig zu erhöhen.

Zuletzt wurde das Bafög 2016 angehoben. Der Höchstsatz für Studierende stieg von 670 auf 735 Euro im Monat, der Wohnzuschlag auf 250 Euro. Übersteigt das Einkommen der Eltern einen bestimmten Betrag, erhalten Studierende nur eine Teilförderung. Der FDP-Bildungspolitiker Jens Brandenburg kritisierte bei Twitter, dass vor allem die Zahl dieser Förderungen gesunken ist, um sieben Prozent. Das treffe alle, "deren Eltern für Bafög-Höchstsatz zu viel und für einen eigenen Beitrag zu wenig verdienen".

Auch GEW und das Deutsche Studentenwerk (DSW) drangen auf eine rasche Reform. DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde kritisierte insbesondere, dass mit Ablauf der Regelstudienzeit die Förderung meist entfalle, aber nur 40 Prozent der Studierenden ihr Studium in dieser Zeit abschlössen. Er forderte, die Förderungsdauer um zwei Semester zu verlängern. Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender, schlug vor, die Leistung vollständig als Zuschuss zu gewähren. Bislang muss ein Teil des Bafög nach Ende der Ausbildung zurückgezahlt werden.