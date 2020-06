Die Schulen sollen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen und dabei auf Abstandsregeln verzichten. Auf dieses Ziel verständigten sich die Kultusminister der Länder am Donnerstag, wie die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mitteilte. "Zur Gewährleistung des Rechts auf Bildung von Kindern und Jugendlichen" strebten die Länder spätestens im neuen Schuljahr die Rückkehr zu einem regulären Schulbetrieb an, heißt es im Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Schüler sollen "nach geltender Stundentafel in den Schulen vor Ort und in ihrem Klassenverband oder in einer festen Lerngruppe unterrichtet werden". Ein Mindestabstand von 1,5 Metern solle entfallen, "sofern es das Infektionsgeschehen zulässt".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich am Mittwochabend auf "gemeinsame Perspektiven für Öffnungen" verständigt. Die Länder, heißt es in dem Beschluss, "streben an, bei gleichbleibend positivem Infektionsgeschehen spätestens nach den Sommerferien in den schulischen Regelbetrieb auf der Grundlage von Schutz- und Hygienekonzepten zurückzukehren". Auch in der Kinderbetreuung werde "zeitnah" die Rückkehr zu einem "möglichst vollständigen Regelbetrieb" angestrebt.

Immer mehr wissenschaftliche Studien kamen zuletzt zu dem Ergebnis, dass Kinder sich deutlich seltener mit dem Coronavirus infizieren als Erwachsene, zuletzt eine Untersuchung aus Baden-Württemberg.

Mitte März hatten alle Bundesländer ihre Schulen geschlossen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Ende April begannen sie, die Schulen wieder schrittweise zu öffnen. Die Geschwindigkeit dieses Öffnungsprozesses unterscheidet sich mittlerweile je nach Bundesland stark. Während etwa Bayern nach wie vor an Abstandsregeln festhält, Klassen teilt und die Gruppen im wöchentlichen Wechsel unterrichtet, öffnete Sachsen Mitte Mai die Grundschulen täglich für alle Schüler. Es gelten keine Abstandsregeln, stattdessen sollen die Klassen strikt voneinander getrennt werden.

Mehrere andere Bundesländer sind dem Beispiel gefolgt oder wollen ihm bald folgen, unter ihnen Nordrhein-Westfalen. Im Kreis Gütersloh allerdings wurden infolge des Corona-Ausbruchs beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas wieder geschlossen.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte sich vor der KMK-Sitzung zurückhaltend mit Blick auf das Schuljahr 2020/21 geäußert. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht "wünschen wir uns sicher alle", sagte er der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. "Die Festlegung darauf halte ich zehn Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres jedoch für schwierig."

Die Lehrergewerkschaft GEW forderte, am Mindestabstand von 1,5 Metern an Schulen festzuhalten. Abstands- und Hygieneregeln seien "das A und O, um Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern vor Infektionen zu schützen", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.