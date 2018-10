12. Oktober 2018, 17:03 Uhr Schule KMK verurteilt "organisierte Denunziation" durch AfD

Die Partei hat in mehreren Bundesländern Online-Portale gestartet, über die Schüler kritische Lehrer melden können. Die Kultusminister wollen das nun rechtlich prüfen lassen.

Von Susanne Klein

Es kann durchaus mal vorbeirutschen am öffentlichen Interesse, wenn die Kultusminister der Bundesländer alle Vierteljahre über ihre Sorgen und Pläne sprechen. Doch diesmal packten sie nach dem Lehrermangel (11 510 Pädagogen allein in diesem Jahr), gleich noch ein zweites heißes Eisen an: die AfD.

In mindestens sieben Bundesländern, darunter Bayern und Berlin, plant die rechtspopulistische Partei sogenannte Meldeplattformen gegen Lehrer. In Hamburg und Baden-Württemberg sind solche Plattformen bereits online. Dort können Schüler und Eltern Pädagogen melden, die sich im Unterricht gegen die AfD wenden und damit angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Das lässt sich die Kultusministerkonferenz (KMK) nicht ohne Weiteres gefallen, sie will die Portale rechtlich überprüfen lassen. Es müsse geklärt werden, ob Persönlichkeitsrechte von Lehrern betroffen seien, sagte der KMK-Präsident, Thüringens Ressortchef Helmut Holter (Linke), am Freitag nach der Sitzung in Berlin. "Das erfordert eine tiefe juristische Prüfung."

AfD-Abgeordneter droht Lehrkräften

Die Bildungsminister der Länder hätten sich explizit hinter die Lehrer gestellt und das Vorgehen der AfD verurteilt, so Holter. Bereits vor der Konferenz hatte er vor einer "Vergiftung des Schulklimas" gewarnt. In Baden-Württemberg sollen die Namen der Beschuldigten veröffentlicht werden. Lägen Belege für eine negative Darstellung der AfD vor, würde die Partei gegen die Betroffenen vorgehen, etwa mit Dienstaufsichtsbeschwerden, hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple gedroht. Noch am Freitagabend sollte eine weitere Meldeseite namens "Lehrer-SOS" in Sachsen online gehen.

Das Vorgehen der AfD löst seit Tagen bundesweit Empörung aus. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sprach von "organisierter Denunziation", Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann (Grüne) von "Bausteinen ins Totalitäre".