21. März 2019, 11:10 Uhr Unterfranken Zwei Festnahmen in Würzburg nach Kinderporno-Verdacht

Wegen des Verdachts der Herstellung und der Verbreitung von Kinderpornografie haben Ermittler in Würzburg zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Polizisten - darunter auch Spezialeinsatzkräfte - durchsuchten mehrere Objekte in der unterfränkischen Stadt, darunter war auch eine Kindertagesstätte.

Von Olaf Przybilla , Würzburg

Wegen des Verdachts der Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg im Stadtgebiet von Würzburg mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Sichergestellt wurden zuvor eine "dreistellige Anzahl" von Bild- und Videodateien, heißt es aus Ermittlerkreisen. Diese wurden im Darknet verbreitet, weshalb die in Bamberg beheimatete Zentralstelle Cybercrime Bayern für die Ermittlungen verantwortlich ist. Durchsucht wurde auch eine Kindertagesstätte im Würzburger Stadtteil Heuchelhof. Eine der festgenommenen Personen habe einen deutlichen Bezug zu dieser Einrichtung, erklärte der Bamberger Staatsanwalt Christian Schorr. Ob mögliche Opfer auch aus dieser Kindertagesstätte stammen, sei allerdings nicht klar.

Zunächst unklar war zudem, ob gegen die beiden festgenommenen Personen oder nur gegen eine ein dringender Tatverdacht bestehe. Deswegen müsse man sich vorläufig sehr zurückhalten mit Detailinformationen zu den Festgenommenen, sagte Schorr. Es bestehe sonst die Gefahr einer Vorverurteilung. Auch die Zahl möglicher Opfer sei momentan nicht klar. Nach dem sichergestellten Videomaterial handele es sich ausschließlich um männliche Opfer. Anhand dieses Materials sei aber nur schwer festzustellen, wo es hergestellt worden sei und wer daran beteiligt sei. Deshalb habe sich der Erstzugriff sicherheitshalber gegen zwei in Frage kommende Personen gerichtet.

Auch sei eine Vielzahl "möglicher Kontaktpunkte mit Kindern" überprüft worden. Dabei sei man auf die Kindertagesstätte auf dem Würzburger Heuchelhof gestoßen. Dort standen am Donnerstagmorgen vorsorglich Beamte des Polizeipräsidiums Unterfranken als Ansprechpartner für Eltern und das Personal zur Verfügung. Auf Anfrage wollten sich die Mitarbeiter nicht zu der Situation in der Kindertagesstätte äußern. Man wolle zum Schutz der Kinder "einen möglichst normalen Tagesablauf gewährleisten", sagte eine Mitarbeiterin. Auch die Trägereinrichtung, eine evangelische Kirchengemeinde in Würzburg, wollte sich auf Anfrage nicht zu den Ermittlungen äußern.

Bei der groß angelegten Durchsuchungsaktion war am Mittwoch die Kriminalpolizei Würzburg, ein Spezialeinsatzkommando sowie Beamte aus Cloppenburg/Vechta im Einsatz. Letztere sollen mögliche Spuren oder Übereinstimmungen zu einem Fall in Niedersachsen abklären. Nun soll geprüft werden, ob die beiden vorläufig Festgenommenen noch im Lauf des Donnerstags dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.