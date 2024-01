Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Mittelfranken ist nach ersten Polizeierkenntnissen keines der 40 bis 50 Kinder an Bord ernsthaft verletzt worden. Die Feuerwehr habe die Schülerinnen und Schüler am Montagmorgen aus dem Bus befreit, sie seien mittlerweile wahrscheinlich mit einem Ersatzbus unterwegs in ihre Schulen, sagte ein Polizeisprecher. Womöglich habe sich der eine oder andere im Bus gestoßen, aber ernsthaft verletzt sei wohl niemand.