Regensburg:Fahrraddiebe mithilfe von GPS-Tracker gestellt

Mithilfe eines GPS-Trackers hat ein Mann der Polizei in der Oberpfalz geholfen, zwei Diebe von hochwertigen Fahrrädern zu stellen. Der 26-Jährige hatte an seinem eigenen Rad einen Tracker verbaut, der bei jeder unberechtigten Bewegung über eine Handy-App einen Alarm auslöst. Von diesem Alarm war der Mann der Mitteilung der Polizei zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag geweckt worden, als sein Fahrrad aus seiner Tiefgarage gestohlen wurde.