Wegen eines durchtrennten Seils hat sich eine Trainerin in einem Waldseilgarten in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt. Weil Unbekannte das Seil rund zwei Meter über dem Boden abgeschnitten hatten, fiel sie aus dieser Höhe ungebremst auf den Waldboden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.