Drei Buben sollen eine Schule in Oberfranken so verwüstet haben, dass der Unterricht ausfiel. Die Kinder sollen Stühle und Tische sowie weiteres Inventar umgestoßen und heruntergerissen und dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich angerichtet haben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Beamte waren am Sonntag zur Schule in Steinwiesen (Landkreis Kronach) gerufen worden und hatten in der Nähe zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren entdeckt. Diese gaben zu, gewaltsam in das Gebäude eingebrochen zu sein und randaliert zu haben.

Außer ihnen solle noch ein Gleichaltriger an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Schule blieb am Montag geschlossen.