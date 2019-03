In dieser Familie gibt es noch heute ein offizielles Oberhaupt: Aktuell ist das Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, der Enkel des letzten Herzogs. Der 75-Jährige hat aber 2012 die Leitung des als Stiftung organisierten Familienunternehmens seinem Sohn Hubertus, 43, übertragen. Der Stiftung gehören Waldgebiete in Bayern, Thüringen und Österreich und die Schlösser Callenberg in Coburg und Greinburg in Österreich. 2009 heiratete Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha die Amerikanerin Kelly Rondestvedt. Das Paar lebt in Coburg in einer Villa und hat drei Kinder.

Bild: imago stock&people