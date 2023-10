Bombendrohung an Schule in Oberfranken

Möglicher Bezug zu Krieg in Nahost

Polizeifahrzeuge stehen vor der Gesamtschule in Hollfeld (Landkreis Bayreuth), die nach einer Bombendrohung geschlossen ist.

Laut Polizei ist eine Drohung mit "Hamas-Bezug" per Mail an der Schule eingegangen. Vorsichtshalber bleibt die Schule am Freitag geschlossen.