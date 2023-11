Regen und Schnee bestimmen das Wettergeschehen zum Wochenbeginn in Bayern. Während die Flusspegel im Freistaat laut Hochwassernachrichtendienst (HND) ansteigen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer sinkenden Schnellfallgrenze in den Alpen. Vor allem an der Donau warnte der HND am Dienstag vor Hochwassergefahr.