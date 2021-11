Beim Schlachten entstehen Abfälle - und so werden in Unterthürheim jeden Tag mehrere Tonnen Innereien angeliefert.

In einem kleinen Ort in Schwaben betreibt ein Unternehmer einen Handel mit Schlachtabfällen, täglich kommen dort mehrere Tonnen Innereien an. Das Problem: Der Betrieb befindet sich mitten im Dorf - und die Nachbarn leiden unter dem Gestank.