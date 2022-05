Von Markus Grill und Klaus Ott

Der mutmaßliche Corona-Betrüger sitzt seit schon siebeneinhalb Monaten in Untersuchungshaft, und so schnell wird er wohl nicht freikommen. Der Verdacht wiegt schwer. Der U-Häftling hat Corona-Teststationen in Nürnberg, Fürth und Schwabach betrieben und soll dabei den Staat um rund 260 000 Euro geprellt haben. Er soll weit mehr Tests gemeldet und abgerechnet haben, als in seinen Testzentren tatsächlich erfolgt seien. Als die Generalstaatsanwaltschaft im Oktober vergangenen Jahres zuschlug, die Stationen durchsuchte und den Beschuldigten verhaftete, fand die Ermittlungsbehörde mehr als 100 000 Euro Bargeld.