Ohne eine Rechtsgrundlage für den regulären Einsatz testet die Polizei in Bayern schon seit Monaten mit Daten von echten Menschen eine neue Polizei-Software. Seit März würden beim Landeskriminalamt auch Echtdaten zum Beispiel aus dem Fahndungsbestand der bayerischen Polizei verwendet, teilte das Innenministerium am Donnerstag in München mit. Die Resultate würden aber "nicht für polizeiliche Zwecke genutzt", sondern nur zur "internen Prüfung der Anwendung". Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.