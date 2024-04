Nach dem Tod eines Mannes auf Bahngleisen in Neumarkt in der Oberpfalz ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Anfangsverdachts auf ein Tötungsdelikt. In der Nacht zum Freitag seien drei Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Diese seien teils stark betrunken gewesen. Es werde geprüft, inwieweit ein konkreter Tatverdacht gegen die drei jungen Erwachsenen bestehe und ob sie im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.