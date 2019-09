Elektro-Mobilität. Das E-Wort ist bei vielen Autobauern ein Synonym für bevorstehenden Umsatzrückgang, Gewinneinbruch, Jobabbau. Kurz: für Krise. Aber ausgerechnet der Hersteller von schnellen, durstigen und lauten Turbo-Flitzern sieht in der Batterie eine Chance statt eine Gefahr: Porsche hat am Montag in Stuttgart seine neue Fabrik für das erste reine Strom-Modell "Taycan" eröffnet. Dort werden 1500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist dann doch so bemerkenswert, dass auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Zuffenhausen kamen.

Der Landesvater lobte den Sportwagenhersteller in einer für einen grünen Politiker überschwänglichen Weise: "Da ist ihnen ein Kunststück gelungen", sagte Kretschmann in der Montagehalle über den 761 PS starken Batterieflitzer. Der Taycan zeige, dass "E-Mobilität auch Spaß macht".

Porsche-Chef Oliver Blume spricht vom Beginn einer "neuen Ära". Der Taycan definiere nicht nur die E-Mobilität neu, sondern auch das Unternehmen Porsche (das bisher vor allem von sogenannten Petrol-Heads verehrt wird). Die Beschleunigung von null auf 100 km/h in 2,8 Sekunden wird die Traditionalisten wohl zufriedenstellen, auch der Preis passt in die Porsche-Welt: Los geht's ab 150 000 Euro. Dennoch liegen bereits 30 000 Vorbestellungen vor, die Auslieferung in Deutschland startet Anfang 2020.

Wolfgang Porsche, Enkel des Firmengründers Ferdinand Porsche und Chef des Aufsichtsrats, preist den Taycan als "sensationell". Weniger emotional fällt sein Blick in die Zukunft der Industrie aus: Die basiere "langfristig nicht auf Verbrennern." Nach der Eröffnung der Taycan-Fabrik fuhr an dem S-Bahn-Halt vor der Porsche-Zentrale ein ICE vor. Er brachte alle Porscheaner nach Frankfurt. Porsche fährt mit dem Zug zur IAA - die Zeiten scheinen sich wirklich zu ändern.