Von Marco Völklein

Ein sonniger Sonntag im Oktober, auf der Terrasse des Falkenstein Schutzhauses, unterhalb des 1315 Meter hohen Falkensteins im Bayerischen Wald gelegen, drängelnd sich die Ausflügler. Auch viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind gekommen, wobei man genauer sagen muss: vor allem E-Biker haben den Weg hier hoch genommen. Etwa zwei Drittel der vor dem Schutzhaus abgestellten Räder sind Pedelecs, also Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor. Auch wenn Puristen oft die Nase rümpfen, zeigt sich an Orten wie diesem: Die Elektrifizierung des Fahrradmarktes schreitet weiter voran, der Anteil von Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung wächst stetig. Und so verwundert es kaum, dass die Hersteller ständig neue E-Bikes bringen- vom wuchtigen Mountainbike bis zum handlichen Klapprad. Vier neue Modelle im Kurztest: