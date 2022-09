BMW Hyper Car:Rennsport für die Straße

Von Joachim Becker und Georg Kacher

Porsche und Rimac haben es vorgemacht: Supersportwagen werden in Zukunft elektrisch - mit vierstelligen PS-Zahlen und dem Spurtvermögen eines Düsenjägers. Weil das Segment so klein ist, lohnt sich die Entwicklung aber nicht für einen Autohersteller allein. Deshalb reden die Münchner - wieder einmal - mit McLaren über eine Zusammenarbeit. Diesmal geht es nicht um weißblaue Zwölfzylinder, sondern um einen vollelektrischen M1 und sein englisches Schwestermodell. Die BMW M GmbH will diese Markenikone, die von 1978 bis 1981 nur 460 Mal produziert wurde, womöglich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wiederbeleben: Als Leichtbau-Sportwagen mit Batterieantrieb. Doch in trockenen Tüchern ist das Projekt noch nicht.