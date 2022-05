Autonomes Fahren bei Mercedes:Reifeprüfung mit Pannen

Von Joachim Becker

Warum sich alle Welt bewegt? Klar ist nur, dass der zappelige moderne Mensch nicht stillsitzen kann. Außer man schnallt ihn mit einem Gurt im Auto fest. Die Mobilie soll zum dritten Lebensraum werden mit Kino und Bücherregal mitten auf der Straße. Deshalb gilt autonomes Fahren als das nächste große Ding. Selbst der Fahrer soll lesen, statt auf die Blechlawine zu starren.

Zumindest in Bezug auf den Verkehr scheinen die Voraussetzungen gut zu sein: Die Deutschen stehen durchschnittlich etwa 40 Stunden pro Jahr im Stau. In München ist der Zeitverlust doppelt so groß, in London, Paris und Brüssel liegt er bei über 140 Stunden pro Jahr - das sind mehr als sechs volle Tage. Zeit genug für die nachgeholte Klassiker-Lektüre.

Nun startet der Lese-Marathon bei Mercedes: 5950 Euro brutto kostet der Drive Pilot für die S-Klasse extra. Beim Elektromodell EQS (hier ein Testbericht) sind es inklusive Fahrassistenz-Paket Plus 8842 Euro. "Für Kunden bedeutet dies ein ultimatives Fahrerlebnis. Sie können entspannen oder arbeiten und so wertvolle Zeit zurückgewinnen", verspricht der Hersteller. In der Stauhauptstadt Berlin, wo der Verkehr auch tagsüber zuverlässig stockt, steht der Fahrroboter (Level 3) vorab für Testrunden zur Verfügung. Das Fazit vorweg: So schnell wird das nichts mit dem entspannt schmökernden Fahrer.

Detailansicht öffnen Hände weg vom Steuer und der Blick weg von der Straße: Im hochautomatisierten Modus kann sich der Fahrer bestimmten Nebentätigkeiten zuwenden. (Foto: Mercedes)

Startpunkt ist die Dovestraße in Berlin, nicht allzu weit vom Brandenburger Tor entfernt - und von der berüchtigten A100/A101. Auf der Stadtautobahn gilt Tempo 100 km/h, doch meistens geht es im Schritttempo voran. "Und wieder hängen Zehntausende im Stau fest. Berlin kann einfach kein Berufsverkehr", ätzt der Berliner Kurier grammatikalisch etwas wackelig. Schon früh am Morgen twittert die Verkehrsinformationszentrale einen Stau nach dem anderen, öfters werden Zufahrten wegen zu hoher Verkehrsbelastung gesperrt. Auch anderswo stehen die Verkehrsadern kurz vor dem Infarkt, etwa die Périphérique in Paris oder der London Orbital (M25). Technik hilf!

"Ich freue mich auf jeden Stau", sagt Gregor Kugelmann, Projektleiter für den Mercedes Drive Pilot. Was genauso irreführend ist wie der Name des eingebauten Chauffeurs. Wie Teslas Autopilot verspricht auch der Drive Pilot einen Service ähnlich wie beim Fliegen: einsteigen, abheben, der Computer übernimmt den Rest. Ganz so himmlisch geht es auf den Hauptstadtstraßen nicht zu. Auch wenn der Wagen - im Gegensatz zu allen anderen Verkehrsteilnehmern - die Regeln fest einprogrammiert hat. "Der Fahrer kann bei hohem Verkehrsaufkommen oder Stausituationen auf geeigneten Autobahnabschnitten in Deutschland bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h die Fahraufgabe unter bestimmten Bedingungen an das System zu übergeben." Oha, für städtische Bundesstraßen ist der Chauffeurdienst schon mal nicht vorgesehen.

"Der Münchner Ring hat zwar viele Staus und die Fahrspuren sind auch baulich getrennt, trotzdem ist er nur eine Bundesstraße mit Kreuzungen und Ampeln", erklärt Gregor Kugelmann. Dort dürfe der Drive Pilot laut Gesetzgeber nicht eingesetzt werden. Anders als auf dem Berliner Ring, wo der Verkehr kein bisschen schneller fließt. Bis die Aktivierungstasten auf dem Lenkrad aufleuchten, ist bei der Testfahrt Geduld gefragt. Der Computer muss sich im Verkehr erst warmschwimmen, und die Strömung soll nicht zu schnell sein. Prompt leuchtet die rote Übergabewarnung auf, weil der Vordermann mit Karacho auf die Nebenspur entschwindet und die Lücke zu groß wird.

Detailansicht öffnen Mit den "Augen" einer Maschine: Das Cockpit zeigt ein vorausfahrendes Fahrzeug an. (Foto: Mercedes)

Uups, schon wieder eine Unterbrechung, die Stereo-Kamera hat ein Baustellenschild entdeckt. Verschwenkte Fahrbahnen mit gelber Spurmarkierung mag der Drive Pilot gar nicht. Die Maschine schlägt Alarm, wenn sie die weiße Spurmarkierung aus dem Blick verliert. Oder wenn ein Pannenfahrzeug direkt voraus liegen bleibt. Weil die aufgemotzte S-Klasse in ihrem Regelsystem gefangen ist, kann sie nicht selbsttätig überholen. Jedes Mal drängt die rote Warnleuchte den Fahrer aus seiner erlaubten Nebentätigkeit. Auch vor Tunneln oder zu engen Kurven muss er die Verantwortung möglichst sofort übernehmen. Aber wer will schließlich in Tunneln oder engen Kurven lesen?

Auto fährt, Fahrer liest? Der Mercedes Drive Pilot fordert ständig Aufmerksamkeit

Alarm hier, Alarm da, die A100/A101 hat allerhand Ablenkungen zu bieten. Zum Glück lacht die Sonne über Berlin, sonst wäre der Drive Pilot gar nicht erst zur Arbeit angetreten. Beim ersten Treff auf dem Mercedes-Testgelände in Immendingen hatte es vor wenigen Monaten geregnet. Trotz eines aufwendig inszenierten künstlichen Staus mit einem Dutzend Fahrzeugen ließ sich das System nicht aktivieren. Auch bei Schneetreiben, Nebel und Dunkelheit quittiert der Schönwetterpilot den Dienst. Die tief stehende Sonne morgens oder abends dürfte das autonome Auto ebenfalls irritieren. Ein durchschnittlicher Abstandstempomat ist nicht so schlau, aber viel häufiger verfügbar.

Nicht minder aufreibend wirkt sich die Vorschrift aus, dass Autofahrer im Autobahn-Stau bei weniger als 40 km/h eine Rettungsgasse bilden müssen. Vorbildlich hängt die S-Klasse auf der dreispurigen Strecke ständig am linken oder rechten Fahrbahnrand. Was den 40-Tonner schräg dahinter gehörig nervt und zum Hupen animiert. Weiß der gute Mann denn nicht, dass hier die Zukunft unterwegs ist? Dafür wirkt die Luxuslimousine wohl zu unauffällig. Auf dem Dach kleben weder Marsmännchen-Antennen noch Sondersignalanlagen, auch die aufmerksamkeitsstarke Tarnfolie mit lauter Sternchen fehlt. Nur beim windschlüpfrigen EQS sticht der Lidar-Sensor wie eine Art Monokel aus der schrägen Front heraus. Da kommen sich Aerodynamik und autonomes Fahren sichtbar in die Quere.

Detailansicht öffnen Der Mercedes EQS mit Sensoren in der Front. Die beiden Messgeräte wirken wie ein Monokel. (Foto: Mercedes)

Kurz vor Ende der Testfahrt mischt sich dann noch ein Sanka mit Tatütata in den stockenden Verkehr und lässt die Warnglocke schrillen: Übernehmen, sofort! Zum Glück hat der Testfahrer gar nicht erst versucht, ein Buch zur Hand zu nehmen. Die Vision, hinter dem Steuer zu lesen, an einer Video-Konferenz teilzunehmen oder auch nur konzentriert zu telefonieren - zerplatzt am Hauptstadtchaos. "Drive Pilot reagiert auch auf unerwartet auftretende Verkehrssituationen und bewältigt diese eigenständig etwa durch Ausweichmanöver innerhalb der Spur oder durch Bremsmanöver", so die offizielle Lesart. Das bezieht sich wohl auf die Slalom fahrenden Motorräder, die kaum einen Meter vor dem Mercedes einscheren. Was den Drive Pilot natürlich zur ruckartigen Notbremsung animiert.

Als dann auch noch ein Systemfehler unvermittelt zur Übernahme auffordert, hat der gar nicht mehr entspannte Testfahrer, der auf dem Zentralmonitor auch noch bunte Bildchen anschauen soll, genug von der vermeintlichen Autonomie. Auto fährt, Fahrer liest? Noch dauert es bis zur Durchbruchsinnovation. In der Fahrschule für neue Assistenten bleibt vorerst alles beim Alten. Wie üblich fungieren die Kunden als Versuchspuppen, bis das System wirklich reif für die Großserie ist.

Alles schon erlebt: Notbremsassistenten, die lieber einmal zu viel als einmal zu wenig in die Eisen steigen. Halluzinierende Bordcomputer, die sich auch bei den angezeigten Tempolimits regelmäßig vergaloppieren. Navigationsgeräte, die den Wagen im unbebauten Outback vermuten oder rabiate Spurhalteassistenten, die jedes Hinausschnuppern über den Fahrbahnrand mit ruckartigem Bremsen quittierten. Alles zum Wohle des Fortschritts. Erfahrene Automobilisten nehmen es mit Gleichmut oder schalten die Systeme ab.

Der Drive Pilot mag tausendmal überprüft, simuliert und sicher sein; bis auf weiteres ist er vor allem eine Absichtserklärung: Die Probanden mögen bitte so lange Testkilometer abspulen und Daten in die Cloud funken, bis das System wirklich komfortabel funktioniert. Warum auch nicht? Bei Tesla reißen sich die Leute darum, für viel Geld grüne (Technologie-)Bananen zu testen. Wer gerne Bücher liest, bleibt besser zu Hause.