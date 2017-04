4. April 2017, 16:26 Uhr Streumunition Das Bomben-Comeback









In Syrien kommt vermehrt Streumunition zum Einsatz. Die Waffen verwüsten Gebiete großflächig und sind international geächtet.

Da viele der Bomben beim Aufprall nicht explodieren, gefährden sie die Bevölkerung für sehr lange Zeit. Häufig werden spielende Kinder Opfer des Kriegsschrotts.

Die UN erinnern mit dem heutigen "Internationalen Tag der Minenaufklärung" an die Gefahr.

Wissenschaftler arbeiten an neuen Technologien, um Sprengstoff aus verborgenen Landminen und Streubomben aufzuspüren, zum Beispiel mithilfe von Bodenradar.

Von Christoph Behrens (Text) und Christian Endt (Grafiken)

Das Turbinengeräusch des Jets wird schriller, als er die Wohnhäuser überfliegt. Das Flugzeug lässt eine Bombe fallen, doch schon vor dem Aufprall gibt es einen Knall, sie platzt auf wie Konfetti. Dutzende kleinere Bomben kommen daraus zum Vorschein. Einige Sekunden später blitzt es inmitten der Häuser, viele Male im Radius von hundert Metern, so als hätten die Bewohner kurz hintereinander Feuerwerke am Boden gezündet.

Youtube ist voll von solchen Videos, sie zeigen Angriffe mit Streubomben, die syrische Städte weitläufig verwüsten. Häufig sind sie von weit entfernt aufgenommen, was gefährlich genug ist. Trotzdem lässt sich erahnen, wie viel Leid die Explosionen anrichten. Bis zu 565 kleine Bomben enthält eine große Bombenhülle aus russischer Produktion. Es ist eine verheerende Waffengattung, die ungezielt einfach alles in einem großen Umkreis vernichtet. Doch die Streubomben erzeugen noch eine zweite, versteckte, langfristige Gefahr: Viele der Submunitionen explodieren nicht beim Aufprall. Sie bleiben in Schutt und Staub liegen und detonieren erst viel später - wenn die Bevölkerung längst nicht mehr damit rechnet.

Vor allem Kinder werden Opfer der Streumunition

Anlässlich des heutigen "Internationalen Tages der Minenaufklärung" der UN warnen viele Experten vor der zunehmenden Gefahr durch solche nicht explodierten Überbleibsel des Krieges. "In Syrien liegen Tausende davon herum", sagt Ole Solvang, der für die Organisation Human Rights Watch in der Region Nothilfe leistet. "Die meisten davon, weil die syrische Regierung und Russland Streubomben einsetzen." Wenn die Bomben explodierten, sei die Gefahr zumindest vorüber, sagt Solvang. Die Bomben, die nicht explodierten, seien dagegen "eine gewaltige Langzeitgefahr für die Bevölkerung, die zurückkehrt".

Die glänzenden Sprengkörper locken vor allem Kinder an, weil sie etwa faustgroß sind und an einen Ball oder anderes Spielzeug erinnern. Einige haben eine bunte Lasche, die hervorragt, selbst wenn die Bombe verschüttet da liegt. Wenn man daran zieht, geht die Sprengladung hoch. Auch Bauern, die auf ihre Felder zurückkehren, trifft es häufig. Dass unter ihrem Land Kriegsschrott liegt, merken sie oft erst, wenn sie beim Umgraben mit der Spitzhacke auf eine Bombe stoßen.

Hinzu kommen improvisierte Sprengladungen oder sogar Landminen, die Terroristen des "Islamischen Staats" beim Rückzug aus aufgegebenen Gebieten zurücklassen. Nach der Rückeroberung der Stadt Manbidsch durch kurdische Truppen töteten versteckte Sprengfallen und Minen des IS nach Angaben von Menschenrechtlern in wenigen Tagen 29 Menschen.

Es lässt sich nur schätzen, wie viel Leid versteckte Explosivstoffe hervorrufen. 6500 Unfälle mit Kriegsschrott sind weltweit für 2015 dokumentiert, das letzte Jahr, für das Zahlen vorliegen. Ein Anstieg um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und das sind nur die bekannten Fälle. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. 360 Angriffe mit Streubomben zählten Hilfsorganisationen zwischen 2012 und 2016 in Syrien, doch die Zahlen schwanken stark. Andere Quellen berichten allein für zwei Monate des vergangenen Jahres von rund 150 Angriffen mit Streumunition.

Manche Munition wurden noch während des Vietnamkriegs hergestellt

"Was die Einsätze anbelangt, haben diese Waffen sicher Konjunktur", sagt Eva Maria Fischer von der Organisation Handicap International. Eine verheerende Fehlentwicklung, kritisiert sie: "Teilweise gibt es eine Fehlerquote von nahezu 100 Prozent" - das heißt, bei mancher Bombe explodiert so gut wie keine Submunition unmittelbar.

Dass die Waffen so unzuverlässig sind, liegt auch daran, dass sie teilweise schon seit Jahrzehnten in den Arsenalen vor sich hin rotten. Nach einem Angriff der saudi-arabischen Luftwaffe in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa konnte Human Rights Watch ermitteln, dass die 2016 eingesetzte Streumunition 1978 in einer Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee gefertigt wurde, oder noch früher, während des Vietnamkriegs.

Selbst vermeintlich moderne Typen versagen. In Jemen tauchten auch nichtexplodierte Streubomben des US-Herstellers Textron auf, die der Rüstungskonzern mit einer Fehlerquote von unter einem Prozent beworben hatte. Immerhin dieser Fund hatte Konsequenzen, US-Präsident Barack Obama unterband 2016 den Export von Clusterbomben nach Saudi-Arabien. Im März stellte Textron als letztes US-Unternehmen die Produktion von Streumunition ein. 16 Länder produzieren die Munitionen weiterhin, darunter größere Staaten wie Brasilien, China, Indien und Russland. International ächtet das Übereinkommen über Streumunition die Waffen seit 2008.

Ihr Effekt wird in jedem Fall noch in Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten zu spüren sein. In Laos, wo die USA mit 270 Millionen Streubomben so viele abwarfen wie nirgends sonst, ist man noch 40 Jahre nach dem Vietnamkrieg mit der Räumung beschäftigt. Wenn es im selben Tempo weitergeht, dauert diese Arbeit dort noch rund 3200 Jahre.