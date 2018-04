19. April 2018, 03:03 Uhr Raumfahrt Weltraumteleskop "Tess" zur Planetensuche ins All gestartet

Eine Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX transportiert das Weltraumteleskop Tess ins All.

Wie sein Vorgänger Kepler soll der Satellit Tess nach Anzeichen für kreuzende Planeten absuchen.

soll der Satellit nach Anzeichen für kreuzende Planeten absuchen. Die umgerechnet etwa 273 Millionen Euro teure Mission ist zunächst auf etwa zwei Jahre angelegt.

Die Nasa rechnet damit, dass der Satellit etwa 20 000 sogenannte Exoplaneten - Planeten außerhalb unseres Sonnensystems - aufspüren wird, darunter etwa 50 Planeten von der Größe der Erde.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Mittwoch einen Satelliten ins All befördert, der nach neuen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems Ausschau halten soll. Eine Falcon-9-Trägerrakete des privaten Unternehmens SpaceX hob um 18.51 Uhr (0.51 Uhr MESZ) mit dem "Transiting Exoplanet Survey Satellite" (Tess) vom Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Der ursprünglich für die Nacht zum Dienstag geplante Start hatte zuvor verschoben werden müssen, da das Tess-Navigationssystem noch einmal überprüft werden musste

Rund zwei Monate nach dem Start soll der Planetenjäger in seiner Umlaufbahn angekommen sein und Daten senden. Die neue Weltraummission kostet umgerechnet etwa 273 Millionen Euro.

Vorgänger "Kepler" geht demnächst der Sprit aus

Tess ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank und hat vier Kameras. Wie sein Vorgänger Kepler, dem in den nächsten Monaten der Sprit ausgehen wird, soll der Satellit in den kommenden zwei Jahren mehr als 200 000 der hellsten Sterne nach Anzeichen für kreuzende Planeten absuchen. Eine vorübergehende Helligkeitsabnahme gilt als ein Hinweis auf einen Planeten.

Die Nasa rechnet damit, dass der Satellit etwa 20 000 sogenannte Exoplaneten - Planeten außerhalb unseres Sonnensystems - aufspüren wird, darunter etwa 50 Planeten von der Größe der Erde, auf denen es möglicherweise Leben geben könnte. Daneben könnte Tess sowohl kleine steinige Planeten als auch riesige Himmelskörper finden - und soll insgesamt ein deutlich größeres Gebiet abdecken als Kepler.

Kepler war 2009 ins All befördert worden und wies bereits etwa 2300 Exoplaneten nach.