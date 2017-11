7. November 2017, 10:42 Uhr Paradise Papers im Podcast Jetzt hören: Das System Nike









In Folge 3 des SZ-Podcasts "Das Thema" erklären die SZ-Autoren Bastian Obermayer und Elisabeth Gamperl, wie Nike eine Steueroase mitten in Europa nutzt: die Niederlande. Und wie sie dieser Geschichte in monatelanger Recherche auf die Spur kamen.

Wie viele andere US-Konzerne nutzt Nike eine Steueroase mitten in Europa: die Niederlande. Wenn Kunden in Ländern wie Deutschland, Schweden oder der Schweiz einen Schuh bei Nike kaufen, fließen die Gewinne erst mal in dorthin. In den Niederlanden schiebt der Konzern das Geld dann so zwischen verschiedenen Tochterfirmen herum, dass er am Ende kaum Steuern zahlen muss.

In dieser Folge von "Das Thema" erklären die SZ-Autoren Bastian Obermayer und Elisabeth Gamperl, wie das System Nike funktioniert, warum solche Konstruktionen in Europa überhaupt möglich sind und wie sie dieser Geschichte in monatelanger Recherche auf die Spur kamen.

