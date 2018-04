19. April 2018, 17:02 Uhr Nudelrisotto mit Zitrone Rezepte fürs Leben

In der letzten Folge von "Lecker auf Rezept" stellt unsere Autorin ihre Lieblingsgerichte für alle Lebenslagen vor. Darunter dieses so einfache wie überzeugende Nudelrisotto.

Von Maria Sprenger

Manche Gerichte begleiten mich schon mein ganzes Leben, andere nur durch eine bestimmte Phase - an vielen hängen schöne Erinnerungen. Und es treten immer wieder neue Rezepte in mein Leben, die mich überraschen und begeistern.

Viele meiner treuesten Rezeptfreunde habe ich in den vergangenen drei Jahren in diesem Blog vorgestellt. "Gerichte, die wir zum Überleben vielleicht nicht immer brauchen, aber die wir wollen!" hieß es in der ersten Folge über eine Mango-Salsa. 70 Rezepte gibt es inzwischen zum Nachlesen und - kochen, alle entstanden und erprobt in meinem Familienalltag mit drei kleinen Kindern, mit oft zu wenig Zeit, aber jeder Menge Spaß am Kochen.

Bevor ich mich mit einem letzten Rezept aus dieser Rubrik verabschiede, möchte ich Ihnen noch einmal meine Favoriten aus drei Jahren ans Herz legen. Die Rezeptfreunde, auf die ich mich in jeder Lebenslage verlassen kann:

In der Früh: Für das schnelle Frühstück unter der Woche rühre ich regelmäßig die Kokos-Overnight-Oats an - ein Müsli aus Haferflocken, das man in aller Ruhe am Abend vorher zubereiten kann und das deshalb einen reibungslosen Ablauf an stressigen Morgen garantiert. Am Wochenende zum gemütlichen Familienfrühstück dürfen es dann auch mal die herrlich klebrig-süßen Zimtschnecken sein.

Mittags: Als schnelles Mittag- oder Abendessen kommen bei uns oft die Tomaten-Mozzarella-Nudeln auf den Tisch, die so schön sommerlich schmecken und auch jedes Kind zufriedenstellen. Nudeln gehen immer.

Am Nachmittag: Ein Dauerbrenner auf meiner Kaffeetafel ist der Aprikosenkuchen mit Amaretti, der - den Zuschriften nach zu urteilen - auch zu den Favoriten der Leser zählt. Schnell gemacht, fruchtig und doch besonders. Ich mache ihn auch mit Rhabarber.

Für Gäste: Kommen Gäste zum Essen, dann mache ich gerne den Lachs aus dem Ofen, den ich ursprünglich mal in Alufolie, inzwischen aus allerdings nur noch in Pergamentpapier wickle, der Umwelt zuliebe. Wenig Aufwand schafft hier großen Eindruck. Oder ich greife auf die erprobten Mehlspeisen meiner Oma zurück: Zwetschgenknödel zum Beispiel. Die sind zwar etwas aufwändiger, machen aber glücklich.

Zum Dessert: Danach die perfekte schnelle Nachspeise: Für mich ist das noch immer das Kokos-Himbeer-Eis, für das man nicht mal eine Eismaschine braucht.

Zum Abschied möchte ich Ihnen ein weiteres Lieblingsgericht vorstellen, dass ich noch nicht so lange kenne, aber das in meiner Küche sicherlich Zukunft hat: Nudelrisotto mit Zitrone und Petersilie, basierend auf einem Rezept von Diana Henry aus ihrem tollen Buch "Simple". Es ist tatsächlich so einfach, dass es fast übertrieben ist, von einem Rezept zu reden. Die Reisnudeln lassen sich in einer Bowl servieren, auf dem Sofa genauso gut essen wie am Tisch, werden von meinen Kindern geliebt und sind in zwölf Minuten fertig. Den Unterschied machen die Reisnudeln, die sich im Supermarkt unter dem Namen Kritharaki in der Abteilung mit den griechischen Zutaten verstecken. Sie verleihen dem Gericht die Textur eines Risottos: Cremig und doch mit leichtem Biss.

Ein Rezept, das mir bleiben wird, wie hoffentlich auch das ein oder andere Rezept aus dieser Rubrik manchen Leser begleiten wird. In diesem Sinne kann ich nun Ihnen allen weiterhin viel Spaß beim Kochen wünschen.

Zutaten (für 4 Personen):

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

800 ml Gemüsebrühe

400 g Reisnudeln

150 g Parmesan, gerieben

Schale von einer Zitrone, gerieben

5 EL Petersilie, gehackt

2 EL Zitronenthymian, die Blättchen von den Stielen gezupft (optional)

50 g Schafskäse, gewürfelt

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Olivenöl in einem Topf erhitzen, die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze ein paar Minuten weich dünsten, ohne sie braun werden zu lassen. Knoblauch unterrühren und ein paar Minuten mitdünsten. Die Brühe dazugeben und aufkochen, dann die Reisnudeln unterrühren. Etwa 12 Minuten al dente kochen, ab und zu umrühren, damit die Nudeln nicht am Topfboden festkleben. Nach etwa acht Minuten sollten die Nudeln die Flüssigkeit aufgenommen haben und weich sein, aber noch etwas Biss haben. Schließlich den Parmesan, Schafskäse, Petersilie, Zitronenthymian und die Zitronenschale unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort servieren, da die Nudeln sonst pappig werden. Sollte das der Fall sein, einfach ein paar Löffel Brühe unterrühren, schon ist das Problem behoben.