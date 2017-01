27. Januar 2017, 11:49 Uhr Koch dich glücklich Die besten Rezepte gegen den Winterblues









Feedback

Anzeige

Sie haben genug vom Dauerfrost? Von sauerscharfer Suppe bis zum "Spargel des Winters": Diese Gerichte sind das, was Ihr wärmehungriger Körper jetzt braucht.

Zusammengestellt von Katarina Lukač

Wer sich gerade nicht im Liegestuhl vor seinem Chalet sonnt, dürfte es bemerkt haben: Dieser Winter zieht sich. Und der Dauerfrost schlägt allmählich aufs Gemüt. Wir bekommen weniger Sonne ab, produzieren weniger Vitamin D - und haben das Gefühl, morgens gar nicht richtig wach zu werden.

Also her mit Wintergerichten, die uns aufheizen und nebenbei mit Vitaminen versorgen. Im Ernstfall ist auch mal eine Portion Zucker als Glücklichmacher erlaubt, serviert zum Beispiel in Form einer Mehlspeise. Denn ein Winter ohne Chalet ist schon so hart genug.

Eine Reihe weiterer Aufwärm-Ideen finden Sie hier.