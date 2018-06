13. Juni 2018, 15:45 Uhr Fußball-WM in Russland WM 2018: Spielplan und Ergebnisse

Im Moskauer Luschniki-Stadion findet am 15. Juli das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland statt.

Am 14. Juni geht es los: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 32 Mannschaften kämpfen um den Einzug ins WM-Finale am 15. Juli 2018 im Moskauer Luschniki-Stadion.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet bei der Fußball-WM ihre Vorrundenspiele in Gruppe F. Gegner sind Mexiko, Schweden und Südkorea, die Spielorte lauten Moskau, Sotschi und Kasan.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft (MESZ)

Deutschland - Mexiko, am So., 17.06. um 17.00 Uhr in Moskau

Deutschland - Schweden, am Sa., 23.06. um 20.00 Uhr in Sotschi

Südkorea - Deutschland, am Mi., 27.06. um 16.00 Uhr in Kasan

WM-Spielplan 2018 - alle Termine

Hier finden Sie den Spielplan der WM 2018 chronologisch sortiert mit allen Gruppen, Begegnungen, Spielorten und Anstoßzeiten im Überblick.

Vorrunde - 1. Spieltag

Do. 14.06.

17.00 Uhr, Gruppe A in Moskau: Russland - Saudi-Arabien

Fr. 15.06.

14.00 Uhr, Gruppe A in Jekaterinburg: Ägypten - Uruguay

17.00 Uhr, Gruppe B in Sankt Petersburg: Marokko - Iran

20.00 Uhr, Gruppe B in Sotschi: Portugal - Spanien

Sa. 16.06.

12.00 Uhr, Gruppe C in Kasan: Frankreich - Australien

15.00 Uhr, Gruppe D in Moskau: Argentinien - Island

18.00 Uhr, Gruppe C in Saransk: Peru - Dänemark

21.00 Uhr, Gruppe D in Kaliningrad: Kroatien - Nigeria

So. 17.06.

14.00 Uhr, Gruppe E in Samara: Costa Rica - Serbien

17.00 Uhr, Gruppe F in Moskau: Deutschland - Mexiko

20.00 Uhr, Gruppe E in Rostow: Brasilien - Schweiz

Mo. 18.06.

14.00 Uhr, Gruppe F in Nischni Nowgorod: Schweden - Südkorea

17.00 Uhr, Gruppe G in Sotschi: Belgien - Panama

20.00 Uhr, Gruppe G in Wolgograd: Tunesien - England

Di. 19.06.

14.00 Uhr, Gruppe H in Saransk: Kolumbien - Japan

17.00 Uhr, Gruppe H in Moskau: Polen - Senegal

Vorrunde - 2. Spieltag

Di. 19.06.

20.00 Uhr, Gruppe A in Sankt-Petersburg: Russland - Ägypten

Mi. 20.06.

14.00 Uhr, Gruppe B in Moskau: Portugal - Marokko

17.00 Uhr, Gruppe A in Rostow: Uruguay - Saudi-Arabien

20.00 Uhr, Gruppe B in Kasan : Iran - Spanien

Do. 21.06.

14.00 Uhr, Gruppe C in Samara: Dänemark - Australien

17.00 Uhr, Gruppe C in Jekaterinburg: Frankreich - Peru

20.00 Uhr, Gruppe D in Nischni Nowgorod: Argentinien - Kroatien

Fr. 22.06.

14.00 Uhr, Gruppe E in Sankt-Petersburg: Brasilien - Costa Rica

17.00 Uhr, Gruppe D in Wolgograd: Nigeria - Island

20.00 Uhr, Gruppe E in Kaliningrad: Serbien - Schweiz

Sa. 23.06.

14.00 Uhr, Gruppe G in Moskau: Belgien - Tunesien

17.00 Uhr, Gruppe F in Rostow: Südkorea - Mexiko

20.00 Uhr, Gruppe F in Sotschi: Deutschland - Schweden

So. 24.06.

14.00 Uhr, Gruppe G in Nischni Nowgorod: England - Panama

17.00 Uhr, Gruppe H in Jekaterinburg: Japan - Senegal

20.00 Uhr, Gruppe H in Kasan: Polen - Kolumbien

Vorrunde - 3. Spieltag

Mo. 25.06.

16.00 Uhr, Gruppe A in Samara: Uruguay - Russland

16.00 Uhr, Gruppe A in Wolgograd: Saudi-Arabien - Ägypten

20.00 Uhr, Gruppe B in Kaliningrad: Spanien - Marokko

20.00 Uhr, Gruppe B in Saransk: Iran - Portugal

Di. 26.06.

16.00 Uhr, Gruppe C in Moskau: Dänemark - Frankreich

16.00 Uhr, Gruppe C in Sotschi: Australien - Peru

20.00 Uhr, Gruppe D in Rostow: Island - Kroatien

20.00 Uhr, Gruppe D in Sankt Petersburg: Nigeria - Argentinien

Mi. 27.06.

16.00 Uhr, Gruppe F in Jekaterinburg: Mexiko - Schweden

16.00 Uhr, Gruppe F in Kasan: Südkorea - Deutschland

20.00 Uhr, Gruppe E in Moskau: Serbien - Brasilien

20.00 Uhr, Gruppe E in Nischni Nowgorod: Schweiz - Costa Rica

Do. 28.06.

16.00 Uhr, Gruppe H in Samara: Senegal - Kolumbien

16.00 Uhr, Gruppe H in Wolgograd: Japan - Polen

20.00 Uhr, Gruppe G in Kaliningrad: England - Belgien

20.00 Uhr, Gruppe G in Saransk: Panama - Tunesien

WM-Achtelfinale

Sa. 30.06.

16.00 Uhr, in Kasan: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (AF 1)

20.00 Uhr, in Sotschi: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (AF 2)

So. 01.07.

16.00 Uhr, in Moskau: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (AF 3)

20.00 Uhr, in Nischni Nowgorod: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (AF 4)

Mo. 02.07.

16.00 Uhr, in Samara: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F (AF 5)

20.00 Uhr, in Rostow: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H (AF 6)

Di. 03.07.

16.00 Uhr, in Sankt-Petersburg: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E (AF 7)

20.00 Uhr, in Moskau: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G (AF 8)

WM-Viertelfinale

Fr. 06.07.

16.00 Uhr, in Nischni Nowgorod: Sieger AF 1 - Sieger AF 2 (VF 1)

20.00 Uhr, in Kasan: Sieger AF 5 - Sieger AF 6 (VF 2)

Sa. 07.07.

16.00 Uhr, in Samara: Sieger AF 7 - Sieger AF 8 (VF 3)

20.00 Uhr, in Sotschi: Sieger AF 3 - Sieger AF 4 (VF 4)

WM-Halbfinale

Di. 10.07.

20.00 Uhr, in Sankt Petersburg: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

Mi. 11.07.

20.00 Uhr, in Moskau: Sieger VF 4 - Sieger VF 3

Spiel um Platz 3

Sa. 14.07.

16.00 Uhr, in Sankt Petersburg: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

WM-Finale

So. 15.07.

17.00 Uhr, in Moskau: Sieger HF 1 - Sieger HF 2