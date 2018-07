10. Juli 2018, 18:37 Uhr Ronaldo-Wechsel zu Juventus Turin Adiós eines Säulenheiligen

Der Transfer von Cristiano Ronaldo aus Madrid nach Turin geht für eine überraschend "geringe" Summe über die Bühne.

Medien berichten, dass der Portugiese nur etwa 100 Millionen Euro kostet - in Zeiten horrender Ablösesummen ist das fast schon günstig.

Von Javier Cáceres, Sankt Petersburg

Der wahrscheinlich spektakulärste Transfer des Sommers ist perfekt. Wie Real Madrid am Dienstagnachmittag offiziell mitteilte, wechselt der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo zur neuen Saison zu Juventus Turin. In einem Kommuniqué hieß es, dass Real Madrid "dem Willen und dem Ersuchen" des portugiesischen Europameisters von 2016 stattgegeben habe. Über die Ablösemodalitäten wurde offiziell nichts bekannt. Die vetraglich festgeschriebene Ablösesumme belief sich auf eine Milliarde Euro. Zuletzt war aber in spanischen und italienischen Medien von rund 100 Millionen Euro die Rede. Damit würde Real Madrid ziemlich genau die Summe wieder hereinholen, die der Klub 2009 für Ronaldo ausgab.

Damals verließ Ronaldo Manchester United. Ronaldo hatte immer den Willen bekundet, seine Karriere nach Möglichkeit bei Real Madrid ausklingen zu lassen. Es blieb ein Traum. Zu groß waren die Verwerfungen mit Vereinspräsident Florentino Pérez. Der Zusammenprall zweier einzigartiger Egos führte nun zu einer Scheidung, die vor zwei Wochen kaum jemand für möglich gehalten hätte. Denn nichts deutete darauf hin, dass es einen Klub geben könne, der Ronaldos sportlichen und finanziellen Ambitionen gerecht werden könnte.

Die Realität sieht nun anders aus. Im Kommuniqué, das zwischen allen implizierten Parteien bis auf das letzte Komma abgestimmt war, drückte Real Madrid "einem Spieler, der nachgewiesen hat, der beste Spieler der Welt zu sein und eine der brillantesten Epochen unseres Klubs und des Weltfußballs geprägt hat, seinen Dank aus". Ronaldo hat mit Real Madrid 16 Titel geholt - darunter vier mal die Champions Leagues gewonnen.

Ronaldo selbst wandte sich in einem offenen Brief an die Anhänger Reals: "Diese Jahre in Madrid waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens", hieß es in dem Schreiben des Portugiesen.

Der Abschied Ronaldos weckt in gewisser Weise Erinnerungen an das Adiós eines anderen Säulenheiligen von Real Madrid: Alfredo Di Stéfano. Er ging Ende 1964 zu Espanyol Barcelona, nach einem heftigen Streit mit dem damaligen Vereinschef Santiago Bernabéu. In dessen Tradition sähe sich gerne Real Madrids aktueller Präsident, der Bauunternehmer Florentino Pérez. Es wird abzuwarten sein, wie sehr die Anhänger von Real Madrid goutieren, dass er den neben Lionel Messi vom FC Barcelona überragenden Spieler des letzten Jahrzehnts nach Italien transferiert.

Denn trotz des verbalen Zellophans, mit dem nun der Abschied in dem wortklingelnden Kommuniqué verkündet wurde: Zwischen Ronaldo und Pérez stimmte schon seit geraumer Zeit nichts mehr. Das Fass zum Überlaufen brachte, dass Pérez mit dem Brasilianer Neymar Júnior flirtete. Die Reaktion Cristianos soll nahezu biblisch gewesen sein: Du sollst keinen anderen Gott neben mir anbeten, bedeutete er - im übertragenen Sinne - dem Vereinschef. Dazu kam, dass Neymar Júnior bei Paris Saint Germain und auch Messi in Barcelona mehr als doppelt so viel verdienten wie Ronaldo bei Real Madrid. Das Gehalt des Portugiesen belief sich auf angeblich 23 Millionen Euro jährlich - netto. Ronaldo wollte so bezahlt werden, wie es in seinen Augen seinem Status entspricht: als der beste Spieler der Geschichte.

Eine nicht unwesentliche Rolle spielte überdies, dass Ronaldo mit den spanischen Steuerbehörden im Clinch lag - und sich vom Klub alleingelassen fühlte. Der Streit mit dem Fiskus kreiste um millionenschwere Werbeeinnahmen, die er durch Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen hatte schleusen lassen. Dem Vernehmen nach hat er sich mit den spanischen Behörden auf ein Schuldeingeständnis sowie eine Strafzahlung von etwas weniger als 20 Millionen Euro geeinigt. Damit kam er um einen langwierigen Prozess und wohl auch um eine Gefängnisstrafe herum.