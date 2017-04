18. April 2017, 15:18 Uhr Real Madrid Nur "Mr. P" sorgt für Unruhe









Feedback

Anzeige

Titelverteidiger Real Madrid blickt nach dem 2:1-Sieg in München entspannt auf das Rückspiel gegen den FC Bayern.

Nur die Schweigegeldvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo stören die Ruhe.

Hier geht es zu den Ergebnissen in der Champions League.

Von Javier Cáceres, Madrid

Aufregung bei Real Madrid am Vorabend des Champions-League-Viertelfinal-Rückspiels gegen den FC Bayern? Natürlich! Man braucht nur die falsche Klinke zu berühren, und schon ist's, als habe man die Büchse der Pandora geöffnet. Am Montagmittag, die turnusmäßige Pressekonferenz von Zinédine Zidane war gerade vorüber, machte sich ein italienischer Reporter an einer Tür zu schaffen, durch die der Trainer von Real gerade verschwunden war. Schon sprangen Bodyguards herbei, um den Eindringling mit allerlei Drohungen in die Schranken zu weisen.

So recht passte die Szene allerdings nicht zu der großen Gelassenheit, mit der im überfüllten Presseraum zuvor die Madrider Befindlichkeiten vor dem großen Spiel besprochen worden waren. Zumal ein Thema dort sorgsam ausgespart worden war: das Thema Cristiano Ronaldo.

Ronaldo war am Karfreitag weltweit in die Schlagzeilen geraten. Der Spiegel berichtete unter Berufung auf Dokumente der Enthüllungsplattform Football Leaks, dass der portugiesische Weltfußballer im Jahr 2010 im Zuge einer außergerichtlichen Einigung der Zahlung von 375 000 Dollar an eine US-Amerikanerin zugestimmt habe. Sie soll vorher Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußballer erhoben haben, die stimmen können - oder auch nicht.

"Aufs Schärfste als unzutreffend"

Anzeige

Das Lager Ronaldos hatte bereits vor Veröffentlichung der Geschichte mit einem harschen Dementi reagiert. Fragen des Magazins an Ronaldo beantwortete ein deutscher Anwalt: Die Anschuldigungen, die den Fragen des Spiegel zugrunde lägen, seien "aufs Schärfste als unzutreffend" zurückzuweisen. Das Management Ronaldos drohte mit juristischen Geschützen und bezeichnete die Geschichte als "journalistische Fiktion". Doch ganz so einfach liegen die Dinge wohl nicht.

So existiert offenbar ein im Jahr 2010 verfasster Brief, in dem die Frau, deren wahre Identität vom Spiegel hinter dem Pseudonym "Susan K." verschleiert wird, Details aus den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2009 schildert. Der Brief lese sich wie eine wütende Anklage, schreibt das Magazin - und führt aus, dass es Polizeiprotokolle, ärztliche Untersuchungen und nicht zuletzt die erwähnte außergerichtliche Einigung gebe, die zwar nicht von Ronaldo selbst, wohl aber von seinem langjährigen portugiesischen Anwalt Carlos Osório de Castro unterzeichnet worden sei - am 12. Januar 2010 im US-Bundesstaat Nevada.

In dem Dokument werde Ronaldo auch nicht mit seinem Namen genannt, sondern als "Mr. P" geführt. Susan K. wiederum habe sich in dem Dokument verpflichtet, alle Tatvorwürfe fallen zu lassen - und über die Geschehnisse, die sich seinerzeit im Appartement 57306 einer Nobelherberge namens "Palms Place Hotel" in Las Vegas zugetragen haben sollen, für immer zu schweigen.