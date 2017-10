26. Oktober 2017, 12:11 Uhr RB Leipzig im DFB-Pokal Rangnicks Verhalten ist grob unsportlich









Feedback

Mit seiner versuchten Selbstjustiz via Smartphone stellt Leipzigs Sportdirektor den Schiedsrichter im Pokalspiel gegen den FC Bayern bloß. Wo soll das bitte hinführen?

Kommentar von Martin Schneider

Vielleicht sollte sich Ralf Rangnick als Videoschiedsrichter bewerben. Er scheint dafür ein gewisses Talent mitzubringen, in der ersten Halbzeit des DFB-Pokal-Spiels zwischen Leipzig und dem FC Bayern hatte Leipzigs Sportdirektor jedenfalls keine Probleme damit, eine knifflige Situation unter schwierigen Umständen und auf einem relativ kleinen Bildschirm zu sehen und zu beurteilen. Es ging um die Szene, als der Münchner Arturo Vidal den Leipziger Emil Forsberg mit einem Beinscherenschlag niederstreckte, Schiedsrichter Felix Zwayer zunächst auf Strafstoß entschied - und sich dann von seinem Assistenten umstimmen ließ und den Tatort vor den Sechzehner verlegte.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals gibt es keinen Videobeweis. Der wird erst ab dem Viertelfinale angewendet - warum auch immer. Jedenfalls versuchte Rangnick seinen eigenen Videobeweis zu installieren, lief aufs Spielfeld und wollte Zwayer sein Smartphone mit dem Ausschnitt und seiner Interpretation der Dinge mitteilen. Dazu kam er aber nicht wirklich. Erst wurde er von Mats Hummels geblockt, dann von Sven Ulreich in den Arm genommen.

Rangnick hatte vermutlich sogar Recht

Erstmal muss man dazu sagen: Rangnick hatte wahrscheinlich recht. Die Regelsituation ist nämlich ein bisschen kompliziert. Grundsätzlich sollte es dort Freistoß oder Elfmeter geben, wo der entscheidende Kontakt, der den Gegenspieler zu Fall brachte, stattgefunden hat. Weil Vidal aber mit einer Beinschere vorgeht, Forsberg also umklammert, kann man auch folgende Passage aus "Regel Nummer 12 - Fouls und unsportliches Betragen" zitieren: "Wenn ein Verteidiger einen Angreifer außerhalb des Strafraums zu halten beginnt und ihn bis in den Strafraum weiter festhält, entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß."

Die Freistoß-Entscheidung im Fall Vidal/Forsberg wäre also nur dann korrekt gewesen, wenn der entscheidende Kontakt vor der Strafraumlinie (die Linie gehört zum Sechzehner) stattgefunden hätte. Das ist nach Ansicht der Bilder zumindest unwahrscheinlich.

Sei 's drum, unabhängig von der Beurteilung des Falls war Rangnicks Verhalten ganz sicher eins: grob unsportlich. Dem Schiedsrichterteam öffentlich und demonstrativ ein Smartphone unter die Nase zu halten und quasi den Videobeweis per Selbstjustiz einzuführen ist vieles, aber nicht fair. Es führt die Unparteiischen vor. Rangnick sagt damit quasi: Hier, ich habe in Zeitlupe und in Wiederholungen gesehen, was Sie in Realgeschwindigkeit nicht gesehen haben. Er nutzt genau die Situation aus, die eigentlich mit der Einführung des Videobeweises beendet werden sollte: Dass jeder im Stadion bei der Beurteilung von Entscheidungen Zugriff auf technische Hilfsmittel hat - nur derjenige nicht, der die Entscheidungen treffen soll, der Schiedsrichter.