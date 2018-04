8. April 2018, 11:11 Uhr Premier League Guardiola flüchtet sich in Sarkasmus

Manchester City verliert trotz 2:0-Führung noch 2:3 gegen ManUnited und verpasst damit die vorzeitige Meisterschaft in England.

Trainer Guardiola ist schon vorher stark gereizt.

Ihn nerven das drohende Aus in der Champions League - und ein Spielberater.

Von Johannes Kirchmeier

Nicht viele Fußballspieler kennen Pep Guardiola so gut wie der spanische Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom FC Bayern München. Thiago fing beim FC Barcelona unter Guardiola im Profifußball an, später machte er den Schritt aus Barcelonas zweiter Mannschaft in die erste - natürlich unter dem Trainer Pep Guardiola. Und als der in München beim FC Bayern als Trainer wirkte, dauerte es 2012 nur wenige Wochen, bis Guardiola den vielleicht bis heute nachhaltigsten, weil am Ende doch in drei Jahren verständlichsten deutschen Satz formulierte: "Thiago oder nix." Bald darauf war Thiago ein Spieler des FC Bayern. Er ist es bis heute, was auch für Guardiolas Fußballverständnis spricht, allerdings natürlich nicht mehr unter Guardiola.

Der katalanische Autor Martí Perarnau, der Guardiola drei Jahre lang in München begleitete und darüber zwei Bücher verfasste, bat diesen Thiago, seinen Trainer einzuschätzen. Thiago antwortete: "Pep wird nie zufrieden sein. Er kann nicht genießen. Er wird den Fußball nie genießen, weil er immer auf der Suche nach etwas ist, das nicht geklappt hat und das er korrigieren kann. Pep ist nie glücklich, weil er ein Perfektionist ist."

Auch am Samstagabend fuchtelte Guardiola enttäuscht an der Seitenlinie herum, strich sich über seine Haarstoppeln und vergrub sein Gesicht dann zwischen den Ellenbogen, als Angreifer Raheem Sterling kurz vor Schluss noch den Pfosten traf. Im Derby gegen Manchester United verlor der Trainer mit City trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit nach Treffern von Vincent Kompany und Ilkay Gündogan noch 2:3. Ein Sieg hätte den frühesten Titelgewinn überhaupt in der Geschichte Premier League bedeutet, nun kann City nur noch Uniteds Rekord aus der Saison 2000/01 einstellen (fünf Spiele vor Schluss).

Klopp lässt Fehler zu - und besiegt so den Perfektionisten

So oder so, dem Perfektionisten Guardiola wird aber auch dieser Rekord im altehrwürdigen englischen Fußball egal sein, wie all die Rekorde, die er auch im mittelalten deutschen Fußball aufgestellt hat (unter anderem erste März-Meisterschaft am 27. Spieltag 2013/14, die wenigsten Gegentore in einer Saison oder die höchste Punkteausbeute). Denn über allem schwebte am Samstag ein anderes Spiel, das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Liverpool, inmitten dessen eben die britischen Spielplaner recht unglücklich dieses Derby geschnibbelt hatten. 0:3 verlor City ja am Mittwoch an der Anfield Road.

"Ich verstehe, dass die Leute über das United-Spiel sprechen. Aber wir müssen uns auf die Champions League fokussieren", sagte Guardiola schon vor der Partie. Vor wichtigen Spielen schließt sich Guardiola im Normalfall mehrere Tage in sein Büro ein und verlässt das Trainingsgelände allerhöchstens zum Schlafen. Und dann verliert er 0:3? Und schon wieder gegen diesen Jürgen Klopp?

Der an der Seitenlinie deutlich emotionaler herumtollt als der Gentleman Guardiola - und auch so Fußball spielen lässt: mit weniger Plan, aber mit mehr Elan, vielleicht auch menschlicher, Fehler sind bei Klopp erlaubt. Der rote Sturm, der am Mittwoch die Passmaschine City überwand, erlaubte sich ja doch den einen oder anderen Schnitzer im Spielaufbau - und gewann trotzdem völlig überlegen. Siebenmal siegte Klopp damit gegen den Katalanen, so oft wie kein anderer Trainer.