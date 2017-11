23. November 2017, 17:26 Uhr Mitchell Weiser bei Hertha BSC Pep-Verehrer mit Ambitionen









Wenn Hertha BSC Spieler wie Mitchell Weiser halten möchte, muss der Klub dauerhaft an europäischen Wettbewerben teilnehmen.

Weiser hat zwar bisher noch kein A-Länderspiel bestritten, doch Rechtsverteidiger sind rare Ware und Made in Germany ist auch im Fußball ein Qualitätslabel.

Seit Weiser sich vor einem Jahr zwei Muskelfaserrisse hintereinander zuzog, lebt er vegan und ist seitdem weder krank noch verletzt.

Von Christof Kneer

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Mitchell Weiser am Donnerstagabend in Bilbao wieder vor dieser Entscheidung steht. Dass er rechts hinten den Ball bekommt, was ja schon mal passieren kann als Rechtsverteidiger, und dass er dann den Kopf hebt und drüben in der anderen Hälfte den eigenen Rechtsaußen erkennt. Es gibt dann zwei Möglichkeiten: Wenn der eigene Rechtsaußen am Gegenspieler vorbeisprintet, dann kann Weiser ihn anspielen, steil die Linie entlang. Wenn der eigene Rechtsaußen aber im Schatten seines Gegenspielers stehen bleibt, dann kann er lange auf Weisers Pass warten. Den eigenen Mann auf dem Flügel anspielen, in den stehenden Fuß, mit dem Rücken zum Tor?

Nein, dieser Pass wird auf keinen Fall kommen, aus einem einfachen Grund: Pep Guardiola hat ihn verboten. "Wenn man bei der Beobachtung von Spielen mal auf solche Situationen achtet, dann merkt man, wie recht Pep hatte", sagt Weiser. "Nach diesem Pass folgt meistens ein Rückpass oder ein Foul."

"Vieles von dem, was mich als Fußballer ausmacht, geht auf Pep zurück"

Weiser, 23, wird übrigens seit zweieinhalb Jahren nicht mehr von Guardiola trainiert, aber er kann das bis heute nicht: Dinge tun, die Pep nicht wollte. "Wer unter Pep trainiert hat, hat was fürs Fußballleben mitgenommen", sagt er, "wie er das Spiel sieht, das vergisst man nicht." Weiser sagt, es helfe ihm "bis heute, in jedem Spiel an Dinge zu denken, die Pep uns beigebracht hat". Bis heute, das heißt auch: bis zum Europa-League-Spiel mit Hertha BSC an diesem Donnerstag, auswärts in Bilbao.

Zwei Jahre hat Weiser beim FC Bayern unter Guardiola gespielt, oder eher: nicht gespielt. Erst in der Rückrunde der zweiten Saison hat Guardiola ihn häufiger eingesetzt, es waren die Monate, die Weisers Welt- und Selbstbild bis heute prägen. "Vieles von dem, was mich als Fußballer ausmacht, geht noch auf Pep zurück", sagt er. Und das, was ihn als Fußballer ausmacht, darf er in dieser Saison immerhin wieder da zeigen, wo er sich als Guardiola-Verehrer auf jeden Fall sieht: im internationalen Fußball. Wenn auch einstweilen in der Europa League, dem etwas blässlichen Stiefbruder der Champions League.

Die Hertha ist nicht sehr sexy gerade, Vierter mit nur vier Punkten sind die Berliner in ihrer Vorrundengruppe J, hinter Östersund (7), Luhansk (6) und Bilbao (5). "Fast ein K.-o.-Spiel" sei das, sagt Herthas Trainer Pal Dardai vor der Partie in Bilbao, Verlieren sei verboten, "sonst war's das".

Für Hertha, den Hauptstadtklub, wäre ein Vorrunden-Aus ein kleines Problem. Ein größeres Problem wäre es für Weiser, der im Namen des Pep immer nach dem perfekten Pass strebt. "Das war ja immer mein Ziel: international spielen", sagt er, "und jetzt will ich das immer haben, dieses hohe Pensum, diese große Bühne."

Aus Weisers Sätzen lässt sich heraushören, was für Hertha gerade auf dem Spiel steht: Die ambitionierten jungen Spieler wie Weiser, wie Niklas Stark oder Marvin Plattenhardt würden ihre Talente auf Sicht gesehen gerne in den größeren Theatern ausstellen, sie wollen nicht Vierzehnter der Bundesliga sein. Und sie dürfen darauf vertrauen, dass sich das moderne Scouting längst von den Tagesaktualitäten emanzipiert hat. Mitchell Weiser etwa spielt zurzeit nicht zwingend so, dass man ihn bei einem ehemaligen, aktuellen oder künftigen Guardiola-Klub vermuten müsste, dennoch wird sein Weg von allen deutschen Topklubs ebenso aufmerksam verfolgt wie von Klubs in England oder Italien. Weiser hat sich ja eine praktische Position ausgesucht, um Karriere zu machen: Versierte Rechtsverteidiger sind eine rare Ware.