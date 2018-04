25. April 2018, 16:04 Uhr Marcelo von Real Madrid Der kleine Bruder von Roberto Carlos

Marcelo wird mit Real Madrid im Halbfinale den FC Bayern herausfordern.

Dass der Linksverteidiger so gut geworden ist, hängt auch an seinen Anfängen im Futsal.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro, und Javier Cáceres, Madrid

Im Bernabéu ist gerade Halbzeitpause. Vor einem großen Aschenbecher beim Foyer steht Roberto Carlos, 45, das Gesicht zur Tür gewandt. Er raucht eilig eine Zigarette, bevor er wieder zurück zur Pressetribüne muss, wo er die Spiele seines früheren Klubs für Real Madrid Televisión kommentiert. Es ist nicht ganz einfach, ihn in der Raucherecke zum Plaudern zu bewegen; seine Tätigkeit für den Vereinssender sei exklusiv, sagt er, da bitte er um Verständnis. Doch die Auster öffnet sich, wenn man einen Namen als Messer benutzt: Marcelo.

Marcelo Vieira da Silva Júnior, 29, ist der Nachfolger von Roberto Carlos als Linksverteidiger bei Real. "Er hat alles. Wirklich alles", sagt der eine über den anderen Brasilianer.

Seine Schusstechnik sieht, gelinde gesagt, exotisch aus

Eines muss man vielleicht vorab klarstellen: Wenn Brasilianer über Linksverteidiger schwärmen, dann schwärmen sie über Offensivkräfte. In der Heimat von Roberto Carlos ist die Geschichte dieser Position eine Geschichte des Sturms und Drangs. Sie hat spätestens mit Nílton Santos begonnen, dem Weltmeister von 1958, und führte über Júnior, den linken Verteidiger der herzzerreißend erfolglosen Seleção von 1982, zu Branco, dem Weltmeister von 1994. Mit Roberto Carlos, dem Weltmeister von 2002, schien sie ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Damals war Marcelo aber erst 14 Jahre alt und hatte noch nie ein offizielles Fußballspiel bestritten.

Dass er alles, wirklich alles kann, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Der Linksverteidiger Marcelo gilt als nicht sonderlich sattelfest in der Defensive. Auch das hat bei brasilianischen Außenverteidigern Tradition. Wie gut er flanken kann, ist umstritten, er flankt ja eher selten. Seine Schusstechnik sieht, gelinde gesagt, exotisch aus. Freistöße aus allen Lagen, für die Branco und Roberto Carlos berühmt wurden, sind auch nicht seine Sache. Trotzdem lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass er der derzeit beste Linksverteidiger der Welt ist. Der mit dem originellsten Repertoire ist er allemal.

Denn Marcelo, der am Mittwoch mit Real Madrid zum Hinspiel im Champions-League-Halbfinale beim FC Bayern antritt, hat diese Position neu definiert. Wie kaum ein anderer ist er in der Lage, von links hinten aus ein Spiel zu prägen. Er dribbelt und tänzelt die Außenbahn auf und ab. Manchmal stoppt er hohe Bälle mit dem Außenrist, an die andere nicht einmal mit dem Kopf herankämen. In der Defensive sieht man ihn vor allem als listigen Balldieb. Wenn er sich in den Angriff einschaltet, also praktisch immer, titscht er die unmöglichsten Kurzpässe in den Strafraum hinein oder er sucht selbst den Abschluss. Und es hat den Anschein, als würde er dabei durchgängig lächeln, als verzücke er neben seinem Publikum auch sich selbst. Nicht nur wegen seiner vogelnestartigen Frisur wirkt er wie ein Kobold, der sich in den Profifußball verirrt hat.

Um diesen Spieler und seinen Spielstil zu verstehen, lohnt sich ein Besuch im Estádio das Laranjeiras, dem Stadion der Orangenbäume, in Rio de Janeiro. Es ist ein tropischer Prachtbau, zu drei Seiten umringt von Palmen und grünen Hügeln (Orangen gibt es nebenan im Supermarkt). Den Cristo auf dem Corcovado haben sie genau so positioniert, dass er beide Tore des ältesten Stadions Brasiliens im Blick hat. Die weltberühmte Christusstatue gab es aber noch gar nicht, als unten auf dem Rasen im Juli 1914 die erste internationale Begegnung der brasilianischen Seleção stattfand. Brasilien gegen Exeter City 2:0. Die elf Gastgeber traten damals ganz in Weiß an, inklusive des Torwarts, er war an seinem bizarren Hut zu erkennen. An diesem bezaubernden Ort hat auch die Karriere von Marcelo begonnen.