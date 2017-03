25. März 2017, 17:15 Uhr Manfred Bender Der Manni halt









Als einer der wenigen Profis spielte Manni Bender für den FC Bayern, 1860 und Unterhaching.

Später wurde er als Trainer gefeuert, heute sucht er einen Job.

Aber an flotten Sprüchen mangelt es ihm bis heute nicht.

Von Stefan Galler

Vor ein paar Wochen war Manfred Bender mal wieder im Stadion. Seine ehemaligen Vereine 1860 München und Karlsruher SC trafen in der halb leeren Fröttmaninger Arena aufeinander, der übertragende Bezahlfernsehsender hatte den 50 Jahre alten früheren Fußballprofi eingeladen. Und Bender gab in der Pause des Zweitligaspiels seine Einschätzung ab. Er sah Sechzig im Vorteil - prompt bestätigten die Löwen dank eines späten Treffers seine Expertise und siegten mit 2:1.

Es war einer seiner seltenen TV-Auftritte. Bender ist keiner, der ins Rampenlicht drängt, der sich nach seiner Karriere mit anderen Stars von früher zeigt, nur um öffentlich wahrgenommen zu werden. Benders Aussagen haben immer etwas lakonisches, er spricht gerne mit ironischem Unterton. Und er hat viele Geschichten zu erzählen, skurrile und erheiternde, sowohl aus seiner aktiven Karriere, wie auch aus der Zeit danach.

Aktuell ist Bender ohne Verein und auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit im Fußballgeschäft, das gibt er unumwunden zu. Im März 2016 hatte er als Trainer von Austria Klagenfurt das Handtuch geworfen. Dass er dort entlassen wurde, wie im Internet zu lesen ist, stellt Bender richtig, unaufgeregt, aber bestimmt: "Der Präsident hätte mich nie entlassen, wir haben uns in aller Güte getrennt", sagt er in seinem ureigenen Münchner Dialekt. Das Ende seines Gastspiels in Kärnten habe ausschließlich wirtschaftliche Gründe gehabt: Bender war 2013 zunächst als Sportdirektor zum damaligen Regionalligisten gekommen, hatte ein Jahr später das Traineramt übernommen und den Verein eine Saison später erstmals nach zehn Jahren in die zweithöchste Spielklasse zurückgeführt.

Zu Fernsehauftritten von Kollegen "Jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn Icke in diese Schiene will, soll er das tun. Aber Legat zur Primetime? Das tue ich mir nicht an."

Exotisches Abenteuer als Co-Trainer in Nigeria

Der erhoffte Boom blieb aus, weder potenzielle Sponsoren noch die Stadt Klagenfurt sahen sich bemüßigt, dem Verein unter die Arme zu greifen. Und selbst die Fans nahmen den Fußball nicht an, ins moderne Wörthersee-Stadion, bei der EM 2008 unter anderem Schauplatz der deutschen Vorrunden-Niederlage gegen Kroatien, kamen nach dem Aufstieg sogar noch weniger Zuschauer als zuvor. "Ich habe das nicht verstanden", sagt Bender, "und so etwas nervt dich irgendwann einfach."

Als er Präsident Peter Svetits, der vor einigen Jahren schon einmal als Investor bei der SpVgg Unterhaching im Gespräch war, im Frühjahr 2016 zu den Zukunftsperspektiven des Vereins befragte, beichtete der Bender die bevorstehende Insolvenz. Eine Woche später verließ der 229-fache Bundesligaspieler Klagenfurt, das damals auf Rang acht der Ersten Liga stand, wie in Österreich die zweite heißt.

Nach dem Wechsel zum FC Bayern "Die Fans haben mich übelst beschimpft. Dabei bin ich in Giesing aufgewachsen und hatte schon in der Jugend bei den Münchner Löwen gespielt."

Damit soll es mit der Alpenrepublik erst einmal gut sein, vor seinem Engagement in Klagenfurt hatte Bender nämlich bereits den 1. FC Vöcklabruck, ebenfalls Regionalligist (2006 bis 2007) und direkt anschließend den Erstligisten SC Altach trainiert. Und während er bei seiner ersten Station in Österreich erfolgreich war, lief es beim damaligen Überraschungsaufsteiger Altach überhaupt nicht. "Im Frühjahr 2008 waren wir sechs Punkte weg vom rettenden Ufer. Als ich dann auch noch herausgefunden habe, dass der Vorstand hinter meinem Rücken Spieler verpflichtet hatte, bin ich gegangen."

Ehe er nach Klagenfurt kam, hatte Bender ein noch exotischeres Abenteuer als Österreich zu bestehen: Einer seiner Spieler aus Vöcklabrucker Zeiten vermittelte ihm einen Job als Co-Trainer der U-20-Nationalmannschaft von Nigeria. Sein Chef war John Obuh, "ein netter Kerl, aber leider nicht mit viel Ahnung", wie ihn Bender in seiner direkten Art beschreibt. Der Münchner war für die Taktik zuständig, gab dem Coach auch seine Einschätzung zu dem ein oder anderen Talent mit. "Eigentlich habe alles ich gemacht", sagt er im Rückblick. Prompt wurde Nigeria 2011 in Johannesburg U-20-Afrikameister. Dabei hätte das Turnier eigentlich in Libyen stattfinden sollen. "Wir hatten uns in Bengasi vorbereitet, da rief mich meine Frau an und sagte mir, dass in Libyen der Bürgerkrieg ausgebrochen sei. Ich sah aus dem Fenster und da rollten tatsächlich schon die Panzer", sagt Bender. Das Turnier wurde verlegt, der Tross reiste zur Überbrückung der Wartezeit nach Nigeria. Dort riet man Bender, das Teamhotel nicht zu verlassen, auf der Straße sei es für Weiße zu gefährlich. "Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, ich wollte wenigstens irgendwo außerhalb zu Abend essen. Da wurden mir zwei Wachleute mit Maschinenpistolen mitgegeben." Und so konnte er letztlich froh sein, dass das Gastspiel in Afrika nur befristet angelegt gewesen war. Denn eigentlich ist Bender immer noch so bodenständig wie zu seiner aktiven Zeit.