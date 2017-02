11. Februar 2017, 20:30 Uhr Leipzig verliert gegen Hamburg Kein Bayern-Jäger mehr









Nach der Niederlage in Dortmund verliert Aufsteiger RB Leipzig nun auch das Heimspiel gegen den Hamburger SV.

Damit wächst der Abstand auf den FC Bayern auf sieben Punkte an.

Der HSV jubelt dagegen über drei Siege in einer Woche.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Natürlich hat Leipzig die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes noch nicht aus den Kleidern geschüttelt. Die verbalen und körperlichen Aggressionen, die sich über die Anhänger des örtlichen Fußballklubs RB in Dortmund ergossen, sitzen tief. Auch am Samstag, als mit dem Hamburger SV der älteste Bundesligist beim 2009 gegründeten und damit jüngsten Bundesligisten zu Gast war, konnte man das spüren. Beziehungsweise: hören und sehen.

Es gab Aufrufe des Stadionsprechers zu friedlichem Miteinander und auf den Rängen wurden zahlreiche Plakate ausgebreitet, die ähnlicher Natur waren. "Wir machen euren Sport kaputt? Wenn er so aussieht, dann gerne", lautete ein Transparent, das an die Dortmunder gerichtet war. "Lieber Dosenbier statt Wertpapier", ein weiteres. Auf einem dritten stand: "Wenn das Tradition ist, wollen wir keine!" Eine Tradition setzte sich allerdings am Samstag in Leipzig fort: Der Hamburger SV hat es sich bislang nicht nehmen lassen, noch jeden Klub, der je der höchsten deutschen Spielklasse angehört hat, mindestens einmal zu besiegen.

Und am Samstag kam mit RB Leipzig Bundesligist Nummer 54 hinzu. Durch den überaus verdienten 3:0-Sieg fügten die Hamburger den Sachsen die erste Heimniederlage der Saison zu. Leipzig scheint den Nimbus des letzten verbleibenden Bayern-Jägers zu verlieren, während der HSV sich - in Anbetracht der Leistungssteigerung der vergangenen Wochen - wohl nicht nur vorübergehend vom Relegationsplatz verabschiedete. "Wir haben eine wirklich perfekte englische Woche erlebt", sagte Trainer Markus Gisdol mit Blick auf die vorangegangenen Siege gegen Bayer Leverkusen und im Pokal gegen den 1.FC Köln.

Den Schlusspunkt in Leipzig beim 3:0 setzte in der Nachspielzeit der eingewechselte Aaron Hunt. Die wirklichen Matchwinner aber waren bei den Hamburgern die Männer, die zurzeit in der Hansestadt besonders en vogue sind. Erst traf Kyriakos Papadopoulos aus sieben Metern per Kopf, nach einer Ecke von Nicolai Müller (19. Minute). Dann tat es ihm der brasilianische Defensivmann Walace nach (24.). Besonders Papadopoulos dürfte der Treffer Genugtuung bereitet haben. Der Grieche, der eigentlich noch Bayer Leverkusen gehört, war in der Hinrunde an RB Leipzig ausgeliehen worden - und nach nur zwei Einsätzen nach Hamburg gewechselt.

"Ich wollte weg hier", sagte er nach dem Spiel. "Ich bin froh, dass ich beim HSV bin, die haben richtig gute Fans." Nun hat er dort mit der in Hamburg seit Uwe-Seeler-Zeiten legendären Rückennummer 9 schon zwei Mal getroffen. Denn zu Beginn des Jahres hatte er, ebenfalls mit einem Kopfballtreffer, ausgerechnet gegen Leverkusen eingenetzt. In der kommenden Woche empfängt der HSV den SC Freiburg. "Ich hoffe, dass er auch noch gegen ein paar Vereine trifft, bei denen er noch nicht gespielt hat" , scherzte HSV-Trainer Markus Gisdol nach dem fünften Sieg aus den letzten sieben Partien.