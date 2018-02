14. Februar 2018, 08:07 Uhr Laura Dahlmeier bei Olympia Schutz für die 110-Prozent-Frau

Die eisige Kälte und der Wind verlangen den Biathleten in Pyeongchang einiges ab.

Nach ihrem zweiten Rennen ist Laura Dahlmeier so schwach, dass sie erst einmal 20 Minuten schläft.

Von Saskia Aleythe , Pyeongchang

Die Müdigkeit war Gerald Hönig anzusehen, wie er da saß im deutschen Haus in Pyeongchang. Trainer leiden mit ihren Sportlern, Biathlontrainer umso mehr, wenn sie da auf ihrem Beobachterposten hinterm Schießstand ausharren, innerlich angespannt und nun in Südkorea ja auch: äußerlich ausgekühlt. Er referierte also gerade über diese Olympischen Winterspiele, die erst vier Tage alt waren, Laura Dahlmeier aber schon zu zwei Goldmedaillen genutzt hatte. Und dann versprach sich Hönig, der Frauenbundestrainer, recht anschaulich. "Wir haben erst drei von sechs Rennen hinter uns", sagte er, merkte aber schnell: "Ähm, zwei von sechs Rennen - bei mir fängt's auch schon an, ist die Kälte."

Es gibt ja nun diese Bilder von den Olympischen Spielen, wie Laura Dahlmeier zwei grandiose Rennen bestreitet und zwei Mal überglücklich als Siegerin aufs Podest hüpft. Die Bilder, die es nicht gibt: Wie sie danach in der Kabine sitzt und vor Schmerzen in ihren eiskalten Händen fast schreit. Und vor der Dopingprobe so schwach ist, dass sie sich hinlegen muss und erst mal 20 Minuten schläft.

Die totale Erschöpfung hat sie schnell eingeholt am vergangenen Montagabend nach dem Verfolgungsrennen, sie gab noch erste Interviews, war dann aber schon wackelig auf den Beinen. Einen geplanten Fernsehauftritt sagte das Team ab. "Die Laura ist halt keine Maschine, die man on und off stellen kann", sagte Gerald Hönig. Und so richtig off war Dahlmeier in Südkorea ja noch gar nicht gewesen.

Natürlich waren sie jetzt wieder da: Die Erinnerungen an die WM in Hochfilzen, wo sie vor einem Jahr Rekorde gebrochen hatte - und zwischendurch umkippte. Zwei Schwächeanfälle hatte sie damals erlitten, so schlimm soll es dieses Mal nicht gewesen sein. "Wenn die äußeren Bedingungen sehr kräftezehrend sind, ist es normal, dass ich danach kaputt bin", sagte Dahlmeier am Dienstag, Sorgen machen müsse man sich nicht.

Damit sich der europäische Biathlon-Fan zur Mittagszeit die Wettbewerbe anschauen kann, starten die Rennen in Pyeongchang nicht vor 19 Uhr (abgesehen von dem wegen starken Windes auf Donnerstag vertagten Rennen, das um 17.15 Uhr Ortszeit starten soll) - und nach Sonnenuntergang ist es dann freilich noch kälter als ohnehin schon. Minus zehn Grad hatten am Montagabend geherrscht, dazu ein fieser Wind, der das Leiden noch vergrößert. "Wir sind jeden Tag diesen Bedingungen da draußen ausgesetzt, das schlaucht uns sehr, das habe ich selber in der Art noch nicht gemerkt", sagte Hönig über sich und das Betreuerteam, "und wir laufen keine Rennen, und man merkt trotzdem diese Erschöpfung."

Womit er auch schon bei der Erklärung angekommen war, warum man die Situation von Hochfilzen gar nicht mit der jetzigen vergleichen könne: "Da haben wir Plustemperaturen gehabt und Sonnenschein, da haben wir in zwei Wochen vielleicht mal zwei oder drei Rasten am Diopter mehr gedreht, hier machen wir das bei einer Schießserie mitunter bei fünf Schuss." Die Böen, auf die Dahlmeier in Sprint und Verfolgung so cool reagiert hatte, so cool reagieren musste, um Olympiasiegerin zu werden - die verlangen dann eben auch eine Konzentration, die zusätzlich Kraft kostet.