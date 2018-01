20. Januar 2018, 22:14 Uhr Hamburger SV Das Schlechteste, was die Liga zu bieten hat









Der Hamburger SV verliert das Krisenduell gegen den 1. FC Köln mit 0:2.

Sportdirektor Todt sagt, er könne nicht auschließen, dass es zur Trennung von Trainer Gisdol kommt.

Von Thomas Hahn , Hamburg

Auf der Nordtribüne des Volksparkstadions standen immer noch ein paar Menschen, die trotzig ihre HSV-Fahne schwenkten. Aber eigentlich war nichts mehr los in der Kurve der Hamburg-Fans am Ende des Samstagabend-Duells gegen den 1. FC Köln. An seinen Fans wird es nicht liegen, wenn der HSV am Ende dieser Saison zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga absteigen sollte. Sie waren da, sie bangten bei kriechender Kälte und applaudierten freundlich, wenn ihrer Mannschaft doch mal etwas gelang. Die vergangenen Jahre im Abstiegskampf haben die HSV-Fans genügsam und leidensfähig gemacht.

Aber diese 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten nach vielen unbeholfenen Sturmversuchen war doch ein Tiefschlag der besonderen Art. Die Kölner Kollegen sangen. Die Hamburger Fans schwiegen zunächst ratlos. Dann pfiffen und schimpften sie, als die Spieler vorsichtig in ihre Richtung schlichen. Die Mannschaft drehte ab. Es war, als wollte sie sich dem Zorn der Leute nicht aussetzen.

Horn rettet zweimal gegen Kostic

Die Partie trug verschiedene Namen, die alle nicht richtig passten. Beim Bezahlsender Sky lief sie als "Top-Spiel", obwohl eigentlich "Bottom-Spiel" die richtige Bezeichnung gewesen wäre. Die Kölner nannten sie Endspiel, obwohl noch fast die ganze Rückrunde zu absolvieren ist. Aber welcher andere Ausdruck hätte die Dramatik dieser Begegnung deutlich machen können? Keller-Gipfel? Abstiegskampf-Knaller? In Wahrheit öffnete sich der Vorhang für das Schlechteste, was die Bundesliga dieser Tage zu bieten hat: Vorletzter gegen Letzter. Die Besten von unten im Widerstreit. Die Werbe- und Vorberichterstattung durfte nicht davon ablenken, dass der HSV und der 1. FC Köln eher keine Gala für kunstsinnige Fußballfreunde vorführen würden.

Kämpferisch ging es zu, von Anfang an. Vor allem die Hamburger wollten dabei mit Einsatz wettmachen, was ihnen an spielerischer Qualität fehlt. Und fast hätten sie den Gästen auch zugesetzt mit ihrem rumpeligen Offensivstil. Schon in der ersten Minute prüfte André Hahn den FC-Keeper Timo Horn. Kurz darauf blockte die Kölner Abwehr eine gefährliche Hereingabe von Filip Kostic ab. Vor der Pause musste Horn noch zwei Mal seine Reaktionsschnelligkeit zeigen. Beide Male war Kostic der Absender der Torschüsse.

Allerdings wurde auch früh deutlich, dass der Brechstangen-Stil des HSV seinen Preis hatte. In der Verteidigung klafften Lücken, die der FC zu nutzen wusste. Kölns japanischer Offensivmann Yuya Osako durfte zwei Mal allein aufs Hamburger Tor zulaufen. Beim ersten Mal schubste ihn Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos auf Kosten einer Gelben Karte aus der Bahn. Beim zweiten Mal verdribbelte sich Osako ohne Einwirkung des Gegners.

Es passte deshalb durchaus zum Spielverlauf, dass die Kölner mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause gingen. Torschütze: natürlich Simon Terodde, der lebendige Beweis dafür, dass Winter-Transfers sich auszahlen. Schon bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr vom VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach hatte er getroffen, jetzt wieder. Ein Eckball von Milos Jojic segelte, verlängert von Osako, an hochhüpfenden Hamburgern vorbei genau in den Lauf des heranstürzenden Stürmers. Dennis Diekmeier versuchte noch, Terodde gewinnbringend zu bedrängen, vergeblich. Der Ball ging aus kurzer Distanz durch die Beine von Kostic.