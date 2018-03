2. März 2018, 10:39 Uhr Fußball in England "So many Germans" in Norwich

Acht deutsche Profis und der frühere Trainer der Dortmunder U23, Daniel Farke, sollen dem englischen Zweitligisten Norwich City beim Aufstieg in die Premier League helfen.

Als Vorbild gilt Huddersfield Town, das im Sommer in die erste Liga aufgstiegen ist.

Noch dümpelt das Team aber im Mittelfeld der Tabelle herum.

Von Julian Budjan

Die Fans von Norwich City singen in dieser Saison ein neues Lied. "All the Germans, so many Germans. They all go hand-in-hand through their Farkelife." All die Deutschen, so viele Deutsche, das haben sie auf die Melodie des Songs "Parklife" der Band Blur gedichtet. Den Anhängern muss es derzeit so vorkommen, als würde ihr Verein von deutschen Fußballern gekapert.

In den vergangenen Monaten verpflichtete der englische Zweitligist zahlreiche frühere Bundesliga-Profis. Mario Vrancic, Marco Stiepermann, Tom Trybull, Christoph Zimmermann, Onel Hérnandez, Dennis Srbeny, Moritz Leitner. Zählt man Marcel Franke dazu, der seit Januar an Dynamo Dresden ausgeliehen ist, stehen acht Deutsche in Norwich unter Vertrag. Und ihr Trainer ist der Westfale Daniel Farke, 41, der im vergangenen Jahr noch die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainierte. Hand in Hand durchs Farke-Leben.

Das Modell: Dortmunder Expertise gepaart mit deutschen Spielern

Dass im Osten Englands eine Art deutsche Legion durchs Tabellenmittelfeld der zweiten Liga dümpelt, hat auch mit Stuart Webber zu tun. Der Brite, 34, seit Sommer Sportdirektor, möchte die "Canaries" wieder zurück in die Premier League führen, wo sie vier der vergangenen sieben Spielzeiten verbrachten. Und Webber kennt ein Erfolgsrezept, das sich unter seiner Leitung mit Huddersfield Town in der vergangenen Saison bewährt hat: Dortmunder Expertise gepaart mit deutschen Spielern, die in ihrer Heimat nie ganz den Durchbruch schafften, aber in einem BundesligaNachwuchszentrum ausgebildet wurden.

"Jeder Fußballer hat den Traum, in der Premier League zu spielen", sagt Mario Vrancic. Der 28-Jährige, ausgebildet in der Jugend von Mainz 05, war der erste Deutsche, der vor einem dreiviertel Jahr nach Norwich kam. England ist nicht nur das Land, wo dank opulenter TV-Verträge viel Geld zu verdienen ist, sondern sich auch die meisten Ausnahmespieler sammeln. Neben den Besten der Bundesliga - acht Ehemalige standen kürzlich beim 4:3 zwischen Liverpool und Manchester City auf dem Feld - wollen es auch Spieler aus der zweiten Reihe schaffen; sie nehmen dafür den Umweg über die zweite Liga in Kauf.

Chris Löwe, Christopher Schindler, Elias Kachunga, Michael Hefele, und Collin Quaner haben es in Huddersfield vorgemacht. Die Fünf waren 2016 dem Ruf David Wagners gefolgt. Wagner, zuvor Trainer beim BVB II und von Webber verpflichtet, mischte mit einem Spieleretat von nur 11 Millionen Pfund die Championship auf, über die Playoffs gelang sensationell der Aufstieg. Webber verließ Huddersfield - und verpflichtete in neuer Funktion in Norwich Farke, Wagners Nachfolger bei Dortmunds U23. Der stellte sogleich das System um, etablierte Ballbesitzfußball, setzte auf spielerische Dominanz. Untypisch für die Championship, wo es "ständig rauf und runter" geht, die Spieler "immer am rennen" sind und alle "hoch und weit" spielen, so drückt es Vrancic aus. Farke hat andere Vorstellungen: "Ich will, dass wir auf dem Platz die Protagonisten sind. Ich mag es, wenn wir den Ball haben, wie Guardiola, Tuchel oder Bayern München", hat er dem Guardian erklärt.