Paris ist Frankreichs Zentrum in allem. Nur im Fußball war es die meiste Zeit Provinz, Peripherie.

2011 übernahm Katar, und alles wurde neu. Das Emirat setzte seinen Staatsfonds Qatar Sports Investments ein, eine scheinbar unversiegbare Geldquelle.

Das 1:6 in der Champions League gegen den FC Barcelona könnte das Image-Problem des Klubs noch verschärfen.

Von Oliver Meiler

Nun lachen alle, und so war das natürlich nicht gedacht. Die Nacht von Barcelona, dieses hymnische 6:1 für die Nachwelt, hat neben einem satten Hosianna für die Sieger auch viel Häme für die Verlierer gebracht. Im Sport gibt es ein Wunder eben selten ohne Opfer.

Als die Maschine mit den Spielern von Paris Saint-Germain in Le Bourget, dem Pariser Flughafen für Privatjets, gelandet war, warteten da in den frühen Morgenstunden noch immer 40 Fans, die mal einige elementare Dinge loswerden wollten. Es waren keine Worte des Trosts. "Ihr seid eine Schande", hieß es da. "Ihr habt die Farben nicht verdient, die ihr tragt, haut schon ab!" Vor dem Flughafen gab es dann einen Vorfall, der wohl vor einem Gericht verhandelt werden muss. Der Italiener Thiago Motta, Mittelfeldspieler ohne Einsatz im Camp Nou, fuhr mit seinem Wagen einen Fan an. Hat er ihn nur versehentlich gestreift, wie Motta behauptet? Oder hat er absichtlich Gas gegeben, wie der Kläger sagt? Es steht Aussage gegen Aussage. Und auch das passt gut ins traurige Bild.

In Paris werden nun die ganz großen Fragen erörtert. Es könnte nämlich sein, dass diese Geschichte mit Paris und dem großen Fußball immer ein Missverständnis war. Sie war es schon vor der katarischen Ära, und sie ist es immer noch. Und vielleicht wird nun, nach dieser Nacht von Barcelona, nie mehr etwas draus.

Nach einer Nacht, in der nicht einmal ein Vier-Tore-Vorsprung, ein 4:0 aus dem Hinspiel, genügte, um das Achtelfinale der Champions League zu überstehen.

"Paris pfeift auf uns"

Der große Just Fontaine, in den Siebzigern drei Jahre lang Trainer von PSG, sagte einmal: "Paris pfeift auf uns." In dieser knappen Formel war alles drin. Fußball war in dieser Stadt der Macht, der Museen und der Mode immer nur Accessoire - ein angehängtes, abgewetztes Täschchen. Es gab so viel mehr und Schöneres zu sehen als das ungelenke Gekicke einer meist nur mediokren Mannschaft in einer kleinen, architektonisch auch noch missratenen Betonschüssel draußen an der Ringstraße, dem "Périph'", XVI. Arrondissement. Außer dem Namen, Parc des Princes, ist daran nichts fürstlich.

Paris ist Frankreichs Zentrum in allem. Nur im Fußball war es die meiste Zeit Provinz, Peripherie. Marseille, Lyon, Monaco, Bordeaux und Saint-Étienne waren größer. Früher sogar Reims. Es hat in den letzten fünf Jahrzehnten, seit der Gründung von PSG, viele Versuche gegeben, den einzigen erstklassigen Verein der Hauptstadt auch wirklich erstklassig zu machen. Und immer trachteten die Investoren danach, den Glamour der Stadt auf den Klub zu übertragen, samt Glitter und Spektakel, ihn darin erstrahlen zu lassen. Doch alle scheiterten, oft mit viel Theater.

PSG war immer ein Verein der Bourgeoisie. Oftmals weigerte man sich auch, Talente bei sich aufzunehmen, die aus der Banlieue stammten, den schwierigen Vororten der Stadt. Junge Männer mit Wurzeln in den ehemaligen Kolonien und mit viel Drang zum sozialen Aufstieg, zur Revanche über das Schicksal der Geburt, mit Ball am Fuß. Man ließ sie nach Lyon, Marseille und Monaco ziehen, wo sie groß und berühmt wurden. In Spielen gegen Paris waren sie besonders motiviert. PSG war also nicht nur im Rest des Landes unbeliebt, um es mal so zu sagen, sondern selbst im dicht besiedelten, fußballaffinen Gürtel seines näheren Einzugsgebiets.

Dann, 2011, übernahm Katar, und alles wurde neu. Das Emirat setzte dafür seinen Staatsfonds Qatar Sports Investments ein, eine scheinbar unversiegbare Geldquelle. Begünstigt (präziser: eingefädelt) hatte die Operation der französische Staatspräsident jener Zeit, Nicolas Sarkozy höchstselbst, ein passionierter Fan des Vereins.

Das war zumindest fragwürdig, aber wenn einer mal im Elysée sitzt, unter schweren Lüstern, darf er alles. Nicolas Sarkozy sorgte auch dafür, dass Katar bei etlichen Projekten weniger Steuern bezahlen muss. Man wollte den Emir möglichst glücklich stimmen. Um PSG groß zu machen, brauchte es einen Masterplan und Geld für geeignetes Personal.