20. Januar 2018, 20:31 Uhr Fußball-Bundesliga Traumtor von Bailey mit der Hacke









Leverkusen zeigt ein tolles Spiel in Hoffenheim und gewinnt 4:1.

Auch Frankfurt und Gladbach feiern Siege.

So ein schönes Tor, räumte Heiko Herrlich freimütig ein, "habe ich nie geschossen". Auch der frühere Bundesliga-Stürmer und heutige Trainer von Bayer Leverkusen staunte am Samstag über den Hacken-Treffer von Leon Bailey. Der Senkrechtstarter aus Jamaika hatte mit seinem Kunststück in der 43. Minute den 4:1 (1:0)-Sieg der Werks-Elf bei 1899 Hoffenheim eingeleitet.

"Ich habe das instinktiv gemacht. Ich stand mit dem Rücken zum Tor. Ich wusste, das Tor bewegt sich ja nicht", erklärte der Mann des Tages. In der Tabelle rückte Leverkusen auch dank des starken Bailey zumindest vorläufig auf Platz zwei vor.

Im Duell zweier Europacup-Aspiranten in der Fußball-Bundesliga war Herrlichs Mannschaft einfach cleverer und glücklicher als das Team von Julian Nagelsmann, das zweimal die Latte traf. Vor 28 017 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena erzielten Julian Baumgartlinger (53. Minute) und Lucas Alario (70./90.+3) die weiteren Treffer für die Gäste.

Für die Kraichgauer war es die zweite Heimniederlage dieser Spielzeit nach dem 1:3 gegen Mönchengladbach und eine Woche vor der Partie beim FC Bayern ein herber Rückschlag. Das Anschlusstor des unauffälligen Adam Szalai (87.) kam zu spät.

Gladbach siegt gegen Augsburg

Borussia Mönchengladbach hat seine Fans versöhnt. Sechs Tage nach der peinlichen Derby-Niederlage beim Tabellenletzten 1. FC Köln bezwang der fünfmalige Meister den FC Augsburg 2:0 (0:0) und setzte sich im Kampf um die Champions-League-Plätze oben fest.

Matthias Ginter leitete in einem ebenso schwachen wie verregneten Spiel mit seinem vierten Saisontor den Sieg ein. Der von Borussia Dortmund verpflichtete Innenverteidiger traf per Kopf mit Hilfe des Innenpfostens (10.). In der 90. Minute machte Thorgan Hazard mit seinem Treffer zum Endstand nach einem Konter alles klar.

Mainz dreht das Spiel gegen Stuttgart

Dank eines Doppelpacks von Yoshinori Muto hat sich der FSV Mainz 05 Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Rheinhessen drehten einen Rückstand und gewannen 3:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart, der auswärts weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.

Nationalspieler Mario Gomez konnte im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr zum VfB keine wichtigen Impulse setzen und wurde in der 52. Minute ausgewechselt. Holger Badstuber (19.) traf zur Führung für die Schwaben, Muto (45.+2 und 54.) drehte die Partie zu Gunsten der Mainzer. Gerrit Holtmann (64.) erhöhte, ehe Daniel Ginczek (90.+1) noch einmal verkürzte.

Wolfsburg verliert im eigenen Stadion

Mit einem Jubiläumserfolg Richtung Europa: Dank seines 600. Bundesliga-Sieges mischt Eintracht Frankfurt im Kampf um einen internationalen Wettbewerb weiterhin kräftig mit. Beim verdienten 3:1 (2:0) beim VfL Wolfsburg stellten die Hessen wieder einmal ihre Auswärtsstärke unter Beweis. Gleich die erste Torgelegenheit nutzte die Mannschaft von Coach Niko Kovac zur Führung. Sebastien Haller löste sich in der 18. Minute sich von Marcel Tisserand und erzielte aus der Drehung seinen achten Saisontreffer.

Nur vier Minuten später schloss Timothy Chandler einen Konter mit einem wuchtigen Schuss unter die Querlatte erfolgreich ab. Für Wolfsburg reichte es durch einen von Maximilian Arnold verwandelten Freistoß (66.) nur noch zum Anschlusstor. Die letzten Zweifel beseitigte Luka Jovic (85.).