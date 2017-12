13. Dezember 2017, 22:39 Uhr Fußball-Bundesliga Schalke ist jetzt Zweiter









Schalke verspielt eine 2:0-Führung gegen Augsburg - und schlägt doch zurück. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ist nun erster Verfolger des FC Bayern.

Auch Leverkusen setzt seine Siegesserie fort. Die Hertha atmet dank Salomon Kalou auf.

Der FC Schalke 04 ist wieder Bayern-Verfolger Nummer eins. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco entschied am Mittwoch gegen den FC Augsburg eine am Ende turbulente Partie mit 3:2 (1:0) für sich und schob sich mit 29 Punkten an Vize-Meister RB Leipzig (28) vorbei auf Platz zwei hinter dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München (38). "Es ist besser, als auf Platz drei zu stehen", sagte Manager Christian Heidel: "Eine sehr schöne Momentaufnahme, die zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Vor 59 215 Zuschauern trafen Jubilar Franco di Santo (44. Minute), Guido Burgstaller (47.) und Daniel Caligiuri (83./Foulelfmeter) für die Schalker, die im zehnten Bundesliga-Spiel nacheinander ungeschlagen blieben. Dem FCA dagegen gelang trotz des Anschlusstreffers durch Caiuby (64.) und des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Michael Gregoritsch (79./Foulelfmeter) auch im siebten Versuch kein Liga-Sieg gegen die Königsblauen.

Gegen defensiv eingestellte Augsburger gelang di Santo in seinem 100. Bundesliga-Spiel kurz vor der Pause ein Künststuück, er verlängerte den Ball mit der Hacke unhaltbar für FCA-Torwart Marwin Hitz ins Tor. Erst nach dem Seitenwechsel wurde die Partie wurde packend. Burgstaller erhöhte nach einer Oczipka-Ecke und einem Naldo-Kopfball mit einem Abstauber auf 2:0.

Die Gäste kamen jedoch zurück und glichen gar aus, nachdem Schiedsrichter Sven Jablonski nach einem Foul von Oczipka an Gregoritsch auf Strafstoß entschied, Gregoritsch traf selbst. Doch im Gegenzug kam Harit im Strafraum nach einer Attacke von Hitz zu Fall, Jablonski pfiff sofort Elfmeter. Caligiuri ließ Hitz keine Chance, sorgte für die erneute Führung - und am Ende den umjubelten Sieg.

Kalou rettet Berlin schon wieder

Hertha BSC stehen dank der wiederentdeckten Treffsicherheit von Salomon Kalou ruhige Festtage bevor. Im letzten Heimspiel des Jahres besiegten die Berliner Aufsteiger Hannover 96 mit 3:1 (2:0) und bauten das Polster auf die Abstiegszone auf ein komfortables Maß aus.

Kalou, der Hertha bereits am vergangenen Sonntag beim schmeichelhaften 1:1 beim FC Augsburg mit einem Last-Minute-Treffer einen Punkt gerettet hatte, war mit zwei Toren (18./45.) maßgeblich am ersten Berliner Bundesliga-Heimsieg seit über sechs Wochen beteiligt, zudem war Jordan Torunarigha (83.) erfolgreich. Ihlas Bebou (65.) traf für die Gäste.