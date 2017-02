12. Februar 2017, 11:59 Uhr FC Bayern Thomas Müller - lange genug gepiesackt









Kurios scheitert der Bayern-Profi in Ingolstadt beim Versuch, seine Torlosigkeit zu beenden. Dann gelingt ihm die Vorlage zum Siegtreffer. Geht es aufwärts für ihn?

Von Christopher Gerards , Ingolstadt

Hatte der Ball das vorhin wirklich gemacht? Hatte er sich tatsächlich rotzfrech kurz vor der Linie vom Tor weggedreht? Thomas Müller wusste es selbst nicht genau, er müsse sich die Szene nochmal anschauen, hat er am Samstagabend gesagt, kurz bevor er das Ingolstädter Stadion verließ. Wobei: Eigentlich wusste Müller sehr genau, was der Ball gemacht hatte. Er wusste sogar, wer dem Ball das alles befohlen hatte. "Piesacken von oben", schimpfte Müller und blickte zur Decke, über der er den Fußballgott vermutete.

Es lief die 47. Minute am Samstagnachmittag, 0:0 stand es zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Bayern. Müller hatte einen Raum gesehen, der vermutlich selbst nicht wusste, dass man ihn sehen kann. Er rannte in den Strafraum, vorbei an drei Ingolstädter Verteidigern, er sah einen Pass auf sich zufliegen, nahm ihn an, legte ihn vorbei an Marcel Tisserand. Dann schoss Müller, durch die Beine von Torwart Martin Hansen hindurch, und eigentlich konnte der Ball gar nichts anderes machen, als ins Tor zu rollen.

Aber irgendwo unterwegs muss der Ball es sich nochmal anders überlegt haben. Ja, er machte das jetzt wirklich: Der Ball berührte das Bein von Torwart Martin Hansen, und das gab ihm einen derart gemeinen Drall mit, dass er immer langsamer wurde und sich vor der Linie wegdrehte. Dann kam Florent Hadergjonaj und bolzte den Ball weg. Müller lächelte tapfer und schaute zum Himmel.

Was vorher erfrischend war, wirkt jetzt manchmal etwas staksig

"Das beschreibt vielleicht auch ein bissel die Situation", sagte Müller hinterher, als das Spiel 2:0 ausgegangen war, und dazu muss man wissen: Müllers Situation ist so, dass er erst ein Bundesligator geschossen hat in dieser Saison. Dass er erst fünf Vorlagen gab. Und dass sein neuer Trainer Carlo Ancelotti irgendwie auch das alte van Gaalsche Dogma ausgehebelt hat, wonach Müller immer spielt. Müller spielt nicht mehr immer, und genau deshalb wäre das ja eine hübsche Pointe gewesen: wenn dieser Müller jetzt das 1:0 geschossen hätte in diesem zähen Bundesligaspiel. Aber dann kamen ihm halt der Fußballgott und Martin Hansens Bein dazwischen.

Andererseits konnte man es auch so sehen: War das nicht ein gutes Zeichen, dass Müller wieder Szenen gelingen, die so surreal sind, dass es sie eigentlich gar nicht geben dürfte?