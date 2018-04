27. April 2018, 11:54 Uhr FC Bayern Nur Neuer macht Bayern Hoffnungen

Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid leidet der FC Bayern mal wieder unter einer Verletzungswelle.

Vor allem die Verletzung von Jérôme Boateng wird wohl langwierig sein, auch die WM-Teilnahme ist in Gefahr.

Gute Nachrichten gibt es indes von Manuel Neuer, der noch in dieser Spielzeit sein Comeback feiern könnte.

Von Benedikt Warmbrunn

Es ist erst wenige Wochen her, dass der Arzt den Trainer überschwänglich lobte, und zwar allein aus medizinischer Motivation. Jupp Heynckes, sagte Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt der FAZ, sei "der Idealfall eines Trainers". Der Mannschaftsarzt des FC Bayern schwärmte: "Die Fähigkeit eines Trainers zeigt sich doch nicht nur in der Fitness des Teams oder der Taktik. Da ist auch dieses Gefühl: Wer ist jetzt im körperlichen Bestzustand, und wer zeigt Schwächen? Es geht um Nuancen, und er sieht sie."

Ein paar Nuancen später hat der FC Bayern auf einmal ein ernsthaftes Verletztenproblem, und obwohl Heynckes alles rechtzeitig sah, konnte er es nicht abwenden.

Dreimal wechselte der Trainer im Hinspiel im Halbfinale der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid aus, dreimal ging es nicht um Fitness oder Taktik. Dreimal musste Heynckes wechseln, weil ihn eine Verletzung dazu zwang: Arjen Robben (8.), Jérôme Boateng (34.), Javier Martínez (75.) konnten nicht weiterspielen.

Am Donnerstagvormittag wurde das Trio von Müller-Wohlfahrt untersucht. Laut eines Bulletins des Klubs hat Robben "durch eine Fehlsteuerung ausgelöste Beschwerden in der Muskulatur des linken Oberschenkels", er fehlt nicht nur in der Liga am Samstag (15.30 Uhr) gegen Frankfurt, sondern voraussichtlich auch im Rückspiel gegen Real am Dienstag. Martínez darf nach einer Schädelprellung zwei Tage lang nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, er wird wahrscheinlich mit nach Madrid fliegen. Boateng dagegen droht nach einer "strukturellen Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel" eine wochenlange Pause. Mit diesen drei Ausfällen hat Heynckes an Verletzten schon fast ein Drittel einer Startelf zusammen, für die er in gesundem Zustand viel Sympathie empfinden würde.

Zumindest Torwart Neuer wird "in dieser Saison noch" spielen

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Klub in einem Bulletin mitgeteilt, dass Arturo Vidal in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen wird. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training verletzt; anschließend wurde ihm im rechten Knie ein freier Gelenkskörper entfernt, außerdem wurde die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus fixiert. Schon seit Ende Februar fehlt Kingsley Coman. Er war in einem Laufduell umgeknickt und hatte sich dabei das Syndesmoseband gerissen. Auch er wird wohl für den Rest der Saison ausfallen, manche im Klub hofften zuletzt, dass der Flügelspieler bei einem positiven Heilungsprozess vielleicht Ende Mai wieder einsatzbereit sein könnte - sofern der FC Bayern das Finale in der Champions League erreicht haben sollte.

David Alaba spielte Mitte April 73 Minuten lang gegen Mönchengladbach - davor hatte er aber wegen Rückenproblemen ausgesetzt, nun plagt ihn der Oberschenkel. Ob er schon im Rückspiel gegen Real wieder mitwirken kann, ist noch unsicher. Vidal, Coman und Alaba glänzten gegen Real übrigens dennoch - allerdings nur in Block 105, Reihe 22, und nur aufgrund ihrer Paillettenschuhe.

Die besten Nachrichten kommen zurzeit von demjenigen, der schon am längsten ausfällt: von Manuel Neuer. Der Torwart, der seit September aufgrund eines Mittelfußbruches fehlt, trainiert wieder mit dem Team. "Sein Fuß zeigt keine Reaktionen", berichtete Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch. Dem Kicker versicherte Heynckes zudem: "Manu spielt in dieser Saison noch." Vermutlich fehlen nur noch Nuancen.