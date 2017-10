14. Oktober 2017, 11:15 Uhr FC Bayern München Die Retro-Mission des Jupp Heynckes









Ob Jupp Heynckes beim FC Bayern wieder Erfolg hat, hängt auch damit zusammen, wie er mit seinem Offensiv-Dreieck umgeht.

Lewandowski, Müller und Robben sind alle nicht mehr ganz jung, können aber immer noch zusammen glänzen.

Von Klaus Hoeltzenbein

Es sah ein bisschen so aus wie in diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen. In denen der Held dem bereits anfahrenden Zug wild fuchtelnd hinterherrennt und im letzten Augenblick auf den letzten Waggon aufspringt. Geschafft!

An jenem Samstag im vorigen Mai hat Robert Lewandowski den Zug seiner Träume nicht mehr erreicht. Zwar sind Arjen Robben und Franck Ribéry nicht mehr gar so flink wie einst, aber beide standen gut unter Dampf, und Lewandowski kam nicht mehr nach. Bald drehte er enttäuscht ab und sah nur noch von ferne zu: Wie der rasende Robben auf den rasenden Ribéry ablegte, und der Franzose jenes Tor erzielte, von dem Lewandowski gehofft hatte, dass es seins hätte werden können.

Wo Heynckes jetzt ansetzen muss

Vier Tore erzielte der FC Bayern gegen Freiburg am letzten Bundesliga-Spieltag, an dem die Meisterschale übergeben wurde - keines gelang Lewandowski, keiner blickte trauriger, nicht einmal der frisch operierte Manuel Neuer, der fröhlich mit den Krücken von der Empore winkte.

Wenige Tage später meldete sich Maik Barthel, der Berater des Stürmers von der traurigen Gestalt, zu Wort. So enttäuscht habe er seinen Klienten "noch nie erlebt", wofür Barthel besonders Carlo Ancelotti in Haftung nahm. Vom Trainer habe es "keinen Appell" gegeben, dass die Mannschaft den Kollegen auf der Jagd nach der Torjägerkrone "proaktiv unterstützen" möge. Jetzt hatte Lewandowski doch schon wieder 30 Tore geschossen und damit eine Quote erreicht, mit der er einige sehr berühmte Torjäger des FC Bayern wie Mario Gomez (28 in der Saison 2010/11) oder Karl-Heinz Rummenigge (29 in der Saison 1980/81) übertraf, aber selbst das genügte nicht: Pierre-Emerick Aubameyang, der Dortmunder, traf an jenem Samstag im Mai zwei Mal - und damit über die Saison ein einziges Mal öfter.

Es erschien zuletzt, als seien diese Verletztheiten aus dem Frühsommer nicht verheilt. Und dass genau dort die Arbeit des Ancelotti-Nachfolgers Jupp Heynckes ansetzen muss. Er muss ja nicht nur diesen Verein wieder mit sich selbst versöhnen, der die jüngste, folgenreiche 0:3-Demütigung in der Champions League bei den Neureichen von Paris Saint-Germain zu bewältigen hat. Es ist auch längst nicht damit getan, Uli Hoeneß, den Präsidenten, und Karl-Heinz Rummenigge, den Klubvorstand, die lange mit zwei Zungen über die Hauspolitik des FC Bayern sprachen, in der Rolle des Friedensengels wieder auf ein synchrones Handeln einzuschwören.

Diese Retro-Mission, zu der der 72-Jährige nicht lange überredet werden musste, kann überhaupt nur gelingen, wenn Heynckes das Wesentliche in den Griff kriegt. Und das Wesentliche im Fußball, da besteht zwischen Kreisklasse und Weltpokal kein Unterschied, ist, dass die vordersten Angestellten, also die Lewandowskis, die Stürmer, die Offensiven bei Laune bleiben: dass sie das Tor treffen, um den Zweiflern an dieser überraschenden Comeback-Personalie erst gar keine Argumente für ein kräftiges Contra zu liefern.

Denn ausgerechnet bei diesem Klub, dessen Mythos auf den stämmigen O-Beinen des Gerd Müller gründet, gab es ja zuletzt dort vorne ein Problem. Nicht, weil Lewandowski nicht zuverlässig lieferte. Sondern weil es atmosphärisch, weil es im Binnenklima wie in jener Szene gegen Freiburg hakte. In der Lewandowski nicht mitkam, auch, weil ihm in der finalen Phase der Saison eine Schulterblessur die Körperspannung raubte. Das alles spiegelte sich in der Theatralik dieser Mannschaft: Dazu zählten hitzige öffentliche Debatten zwischen Lewandowski und Robben darüber, wer denn jetzt wem den Ball falsch zugespielt hatte. Ebenso jene Gesten der Verzweiflung des Thomas Müller, wenn wieder einmal ein Schussversuch eine andere als die gewünschte Richtung nahm. Die Bayern-Offensive hatte an Harmonie, Rhythmus und so an Qualität verloren.

Bundesliga-Rekordtorschützen des FC Bayern 1 Gerd Müller 365 Tore (427 Spiele) 2 Karl-Heinz Rummenigge 162 (310) 3 Roland Wohlfarth 119 (254) 4 Dieter Hoeneß 102 (224) 5 Thomas Müller 97 (264) 6 Giovane Elber 92 (169) Arjen Robben 92 (174) 8 Claudio Pizarro 87 (224) Mehmet Scholl 87 (334) 10 Uli Hoeneß 86 (239) 11 Robert Lewandowski 85 (103) Lothar Matthäus 85 (302)

Und trotzdem gelang es Lewandowski, eine Brücke zu den ganz Großen der Vergangenheit zu schlagen. Bevor der Pole zu den Bayern fand, waren die Dreißiger in der Torschützenliste der Bundesliga letztmals 1973/74 erreicht worden, in jener Saison wurde der erste Platz allerdings geteilt: Gerd Müller kam zwar nicht mehr an seine wohl ewige Rekordmarke "40" heran, aber 30 Tore genügten, um vorne zu liegen - gleichauf mit einem gewissen Heynckes von Borussia Mönchengladbach.