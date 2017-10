4. Oktober 2017, 06:17 Uhr FC Bayern Frühe Lösung oder späte Lösung

Der FC Bayern möchte gerne am kommenden Montag eine Lösung in der Trainerfrage präsentieren.

Entweder ist es eine große Lösung sofort (dann wohl Thomas Tuchel) oder eine Übergangslösung bis Sommer (dann wohl Julian Nagelsmann).

Derzeit erscheint jede Option möglich. Der Vorstand diskutierte am Montag den ganzen Tag.

Von Christof Kneer

Carlo Ancelotti hat etwas getan, was sie in München schon länger von ihm erwartet haben. Er hat sich erklärt. Nein, er werde in dieser Saison weder den AC Mailand noch irgendeine andere Mannschaft übernehmen, sagte Ancelotti gegenüber italienischen Medien, er werde sich "die nächsten zehn Monate erholen".

Am Ende ist sich Ancelotti aber auch nach seiner Entlassung beim FC Bayern treu geblieben: So richtig viel erklärt hat er dann doch nicht. In München hätten die Leute von "Verrat, falscher Taktik, Verschwörungen und falscher Vorbereitung gesprochen", meinte er, aber er selbst mache es lieber "wie dieser italienische Schriftsteller, für den das Schweigen eine Tugend war. Also lieber weiter schweigen und nachdenken". Das ehrt Ancelotti natürlich, und klar: Warum sollte er den Bayern jetzt auch zorniges Zeugs hinterher rufen, wenn er dafür doch den Kaugummi aus dem Mund nehmen müsste? Bei Bayern finden sie inzwischen ja, dass Ancelottis Stärke (Unaufgeregtheit) gleichzeitig seine Schwäche ist (Unaufgeregtheit). Er habe auch intern wenig kommuniziert, sagt ein Verantwortlicher, und am Ende habe man nicht mehr gewusst, wo der Trainer mit dieser Mannschaft eigentlich hin wolle.

Ja gut, und dass Jérôme Boateng vor dem Spiel in Paris erst um halb sieben erfahren habe, dass er auf der Tribüne sitze, das gehe natürlich auch nicht.

Ob es Ancelotti im Stillen amüsiert, dass sie bei Bayern jetzt alle Anti-Ancelottis sein müssen? Jedenfalls muss gerade sehr ausführlich kommuniziert werden an der Säbener Straße, gerne auch mal aufgeregt, die Lage ist ja selbst für diesen Superroutinier unter den Spitzenklubs einigermaßen neu. Um diese Jahreszeit muss der FC Bayern sonst nie auf den Markt, und so haben Klubchef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag zum Beispiel von zehn Uhr morgens bis zum frühen Abend diskutiert. An diesem Mittwoch wollen sie weitersitzen und weiterdiskutieren, um vor allem diese Grundsatzfrage zu klären: Braucht der Klub jetzt sofort die große und endgültige Lösung auf der Trainerbank, also wohl Thomas Tuchel? Oder kann der Klub es sich leisten, die Bank bis zum nächsten Sommer mit einem Übergangstrainer anzuwärmen, um die große und endgültige Lösung (also wohl Julian Nagelsmann) erst dann zu präsentieren?

Bis zum Wochenende, so heißt es im Klub, wolle man sich Zeit lassen, im Moment stehen dank der Länderspielpause ohnehin kaum Spieler zum Trainieren auf dem Platz. Aber spätestens am nächsten Montag - so sieht es ein interner Fahrplan mal vor - würde man den neuen Mann schon gern vorstellen.