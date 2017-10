14. Oktober 2017, 21:24 Uhr FC Bayern Ein Einstand fast wie gemalt









Feedback

Der FC Bayern gewinnt beim Comeback von Trainer Jupp Heynckes 5:0 gegen den SC Freiburg.

Manches erinnert an die Triple-Saison 2013 - doch der Trainer äußert auch mahnende Worte.

Hier geht es zu allen Ergebnissen und zur Tabelle der Bundesliga.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Hinterher führte Thiago Alcántara sogar eine jener Veränderungen mit sich, die Rückkehrer Jupp Heynckes beim FC Bayern in den vergangenen Tagen angestoßen hatte. Mit einem Pizzakarton und einem Apfel in den Händen machte sich der Mittelfeldspieler auf den Weg aus der Arena. Auf einen großen Stab mit Ernährungsberatern oder Psychologen verzichtet Heynckes. Vielleicht auch, weil der erfahrene Trainer seinem Einfluss auf die Befindlichkeiten seiner Spieler vertraut. Und wohl ebenso, weil er es für unabdingbar hält, dass die Arbeit Freude und Genuss bereitet und auch Raum für Lockerheit lässt.

Das 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg im ersten Spiel von Heynckes nach viereinhalb Jahren im Ruhestand erfüllte all diese Ansätze schon ziemlich gut, trotz ein paar Schönheitsfehlern. "So haben wir uns das ausgemalt", sagte Innenverteidiger Mats Hummels. Zwar seien "ein paar Wackler zwischendurch" zu beklagen, "aber das große Ganze hat gepasst. Einer war für den anderen da. Es hat Spaß gemacht."

Auf den Weg gebracht worden war der erste Sieg nach drei Spielen ohne Sieg durch ein Eigentor von Freiburgs Kapitän Julian Schuster (8.), dem ein derartiges Missgeschick schon im Spiel zuvor gegen die TSG Hoffenheim unterlaufen war. Kingsley Coman erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42.), in der letzten halben Stunde trafen noch Thiago (63.), Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich per Hackentrick (90.+3). Ein Einstand also fast wie gemalt für Heynckes. Oder doch nicht? "Ich denke nicht, dass alles rosig war. Gerade im Defensivverbund müssen wir noch besser zusammenspielen", befand Rechtsverteidiger Kimmich selbstkritisch.

Heynckes stärkt seine Champions-League-Helden

Nicht besser als "ganz okay" bewertete sein 72 Jahre alter Trainer den Auftritt seiner Mannschaft in seinem 1012. Bundesligaspiel. Dieses Urteil gelte allerdings nur, schränkte er gar ein, "wenn ich die Freiburger Chancen weglasse". Die hatte es in der Tat vereinzelt gegeben, und stärkere Gegner hätten womöglich mehr daraus gemacht. Doch übergeordnet war vor allem der Aufschwung der Münchner unverkennbar gewesen. Das galt besonders für die zweite Halbzeit, in der die Bayern durchweg dominierten. "So stelle ich mir das vor", sagte Heynckes.

Für all jene, die sich von seiner Rückkehr gleich eine rauschhafte Gala versprochen hatten, könnte der eine Stunde lang doch etwas beschwerliche Einstand fast eine kleine Enttäuschung gewesen sein. Viele andere Erwartungen hingegen, die mit Heynckes verbunden waren, hatten sich erfüllt. Angefangen bei der Startformation, die wie eine Reminiszenz ans Jahr des Triplegewinns daherkam. Bis auf Rafinha und Ersatztorwart Tom Starke fanden sich alle verfügbaren Spieler aus dem Finale der Champions League von 2013 in der Startelf wieder, also Jérôme Boateng, David Alaba, Javier Martínez, Arjen Robben und Thomas Müller.

Auch die Spielanlage erinnerte stark an jene Saison, die als die erfolgreichste in die Vereinsgeschichte eingegangen war und nach der Pep Guardiola die Nachfolge von Heynckes angetreten hatte. Wie damals gab Martínez mit leidenschaftlichem Einsatz den Balldieb vor der Viererkette und ließ sich zuweilen im Aufbau hinter die Innenverteidiger Boateng und Hummels fallen. Wie damals ordnete Heynckes ein flexibles Angriffsspiel an, in dem vor allem Robben häufig seine angestammte rechte Außenbahn verließ. Und wie damals stand alles unter dem Motto "kontrollierte Offensive", mit Betonung auf kontrollierte.